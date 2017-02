Ismaik: „Ich habe den Spielern in die Augen geblickt“

München - Hasan Ismaik weilt in München und stattet sowohl den Profis, als auch der U19 des TSV 1860 einen Besuch ab. Er ist optimistisch für das Derby gegen Nürnberg.

Wie schon beim den letzten beiden Heimspielen wird Investor und Hauptgesellschafter Hasan Ismaik auch dem Derby seines TSV 1860 gegen den 1. FC Nürnberg am Montag beiwohnen (bei uns im Live-Ticker). Schon am Sonntag erschien Ismaik am Trainingsgelände an der Grünwalder Straße - und nahm die Mannschaft offenbar persönlich unter die Lupe.

„Ich habe die Mannschaft heute am Trainingsgelände besucht und den Spielern in die Augen geblickt“, schrieb er am Sonntagabend auf seiner Facebook-Seite. „Mein Gefühl sagt mir, dass unsere Spieler hoch motiviert und gewillt sind, auch das dritte Heimspiel in Folge gewinnen zu wollen.“ Er hoffe auf zahlreiche Fans, die den Weg am Montag nach Fröttmaning finden. Die Löwen rechnen mit 20.000 bis 22.000 Besuchern.

Doch nicht nur den Profis statte Ismaik einen Besuch ab, er sah sich auf das Heimspiel der U19 im Grünwalder Stadion an. „Sie hat leidenschaftlich gekämpft und sich beim 0:0 gegen den FC Augsburg redlich einen Punkt verdient. Dabei habe ich auch Daniel Bierofka getroffen. Dass er jetzt auch im Team von Vitor Pereira arbeitet, ist ein Glücksfall für 1860.“ Auch den 3:0-Erfolg der U17 in Kaiserslautern erfreute ihn. „Für mich ist unsere Nachwuchsarbeit essentiell wichtig. Wir müssen alles dafür tun, dass beide U-Mannschaften in der jeweils höchsten Spielklasse bleiben.“

