Ismaik kritisch: „Ich halte dies für höchst bedenklich“

München - 1860-Investor Hasan Ismaik hat sich einmal mehr an die Löwen-Fans gewandt. Diesmal spricht er über Vitor Pereira, den FC St. Pauli und den DFB-Pokal.

Am Mittwochabend meldete sich Hasan Ismaik zu Wort, der Hauptgesellschafter und Investor des TSV 1860 hatte einiges mitzuteilen. Drei Themen lagen ihm offensichtlich auf dem Herzen, die er seinen Followern mitteilen wollte.

Das 0:2 der Löwen am vergangenen Freitag beim Aufstiegsapiranten Union Berlin sei zwar ein Rückschlag, doch dass solche kommen werden, damit habe er gerechnet. „Es gibt keinen Grund, Trübsal zu blasen und wieder alles in Frage zu stellen“, so Ismaik. Im Team stecke nun eine andere Mentalität, was in den Heimspielen deutlich zu sehen gewesen sei, „was natürlich auch ein großer Verdienst von Vitor Pereira ist. Er hat sich in die Herausforderung 1860 verliebt. Deshalb hat er auch die Anfrage von Leicester City abgelehnt.“

Mit Blick auf das richtungsweisende Heimspiel der Löwen am Samstag gegen den wiedererstarkten direkten Kontrahenten St. Pauli ruft Ismaik alle Fans und Sympathisanten auf das Team zu unterstützen. Man wolle Sechzig gegen die Kritiker schützen und wieder stark machen. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Fanszene einerseits zu einen, andererseits in München wieder groß zu machen. Gegen St. Pauli brauchen wir jeden Einzelnen von Euch im Stadion. Nicht nur um der Mannschaft Sicherheit zu geben, sondern auch all unseren Kritikern zu zeigen, dass der TSV 1860 immer noch lebt.“

Ein Thema, dass nicht nur bei einigen Fans, sondern auch bei Hasan Ismaik für Verwunderung gesorgt hat, war die Absage des DFB-Pokal-Viertelfinals der Sportfreunde Lotte gegen Borussia Dortmund. „Ich kann unserem Präsidenten Peter Cassalette in vollem Umfang zustimmen, dass hierbei mit zweierlei Maß gemessen wird“, meinte Ismaik. „Unsere Löwen hatte man vor einigen Wochen auf einen maroden Platz gejagt, aber weil der Gegner jetzt nicht 1860, sondern Borussia Dortmund heißt, wird nach der Spielabsage seitens des DFB sogar empfohlen, in ein anderes Stadion auszuweichen. Ich halte dies für höchst bedenklich.“

Ein weiteres Signal an DFL und DFB, nachdem Ismaik nach der Pleite in Berlin an beide Organisationen kritische Worte gerichtet hatte bezüglich der Rasen-Zustände in Lotte und Berlin. Sechzig hatte in beiden Stadien mit 0:2 verloren.

