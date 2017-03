Ismaiks Facebook-Post: Breitseite gegen Schiri Steinhaus

München - Das 1:2 gegen den FC St. Pauli ist für Hasan Ismaik nur schwer zu akzeptieren. Denn der Sechzig-Investor sieht seinen Klub einmal mehr unfair behandelt.

Niederlagen nagen an Hasan Ismaik. Und seinem Ärger macht der Löwen-Investor am liebsten auf seiner Facebook-Seite Luft. Hatte er nach dem 0:2 bei Union Berlin - wie auch beim Pokal-Aus in Lotte - die Platzverhältnisse für die maue Leistung seiner Blauen verantwortlich gemacht, muss nun Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus herhalten.

Denn im Rückblick auf das 1:2 gegen den FC St. Pauli kritisiert der Jordanier den „unberechtigten Handelfmeter, den ich bis jetzt nicht nachvollziehen kann“. Abdoulaye Ba hatte den Ball bei einem Schuss an die Hand bekommen, Lasse Sobiech verwandelte den folgenden Strafstoß zum zwischenzeitlichen 1:1.

Viele Vierer - eine Fünf! Noten und Bilder zur Heimpleite der Löwen gegen St. Pauli Zur Fotostrecke

Ismaik: „Ball und Gegner im Griff“

Ansonsten hätte die Mannschaft „Ball und Gegner im Griff“ gehabt - eine nicht nur aufgrund des schön herausgespielten 1:0 durch Lumor nachvollziehbare Feststellung. Mit der Teamleistung ist Ismaik also zufrieden, mit dem Auftritt der einzigen Frau auf dem Platz hingegen überhaupt nicht. „Ich hätte mir nach dem Spiel von Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus eine Entschuldigung gewünscht - sie lag nicht nur bei dieser Entscheidung total daneben“, beschwert sich der Facebook-Fan und nennt ein Beispiel: „Uns wurde unter anderem ein Elfmeter nicht gegeben, nachdem ein Gästespieler einen Schuss von Amilton mit der Hand abwehrte.“

Auf die kommende schwierige Aufgabe schaue er aber optimistisch voraus. Er sei sicher, „dass unsere Spieler nach diesem Rückschlag sofort wieder aufstehen und in Hannover versuchen werden, ihre Auswärtsbilanz aufzupolieren“. Bislang hat Sechzig in diesem Jahr von Reisen noch nichts Zählbares mitgebracht, denn auch in Bielefeld setzte es ein 1:2.

Besonders gefreut hat den Jordanier die Stadion-Rückkehr der Ultras in der Gruppe „Münchner Löwen“: „Das hat mich sehr stolz und glücklich gemacht.“ In dieser Euphorie verspricht er den Fans, nicht nur den sportlichen Erfolg zurück zu den Blauen bringen zu wollen, sondern auch „unsere Stadion-Pläne“ voranzutreiben.

mg

WhatsApp-News zum TSV 1860 gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für Löwen-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Löwen direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!