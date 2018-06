Hilfe für Lautern und Braunschweig - so reagieren die Löwen

Die neuen Löwen-Konkurrenten Kaiserslautern und Braunschweig sind Nutznießer einer ungewöhnlichen Finanzspritze durch Klubs der 2. Bundesliga. Was denkt man beim TSV 1860 über die Aktion?

München - Für viel Wirbel hatte die Solidaritätsaktion der Zweitligisten für die beiden Absteiger Eintracht Braunschweig und 1. FC Kaiserslautern gesorgt. Die beiden Klubs erhalten jeweils 600.000 Euro, um den Gang in die Dritte Liga abzufedern. Die 18 Zweitligavereine hatten jeweils 66.666 Euro zu diesem Zweck in einen gemeinsamen Topf eingezahlt. „Grundsätzlich ist Solidarität zwischen den Vereinen eine sehr positive, begrüßenswerte Sache. Es scheint auch erkannt worden zu sein, dass es für Riesenprobleme sorgt, wenn ein Verein von der 2. in die 3. Liga abstürzt“, sagt der Geschäftsführer des TSV 1860, Michael Scharold, dem Münchner Merkur.

Das kassieren die Löwen in der Saison 2018/2019

„Auf der anderen Seite gibt es ja bereits den DFL-Rettungsschirm in Höhe von knapp einer halben Million - der greift, wenn Absteiger ihr Nachwuchsleistungszentrum in der 3. Liga aufrechterhalten. Und wenn jetzt noch mal eine ähnliche Summe hinzukommt, dann sorgt das schon für eine gewisse Unausgewogenheit. Es wäre einfach gut, wenn generell etwas getan würde, dass Drittligisten wirtschaftlich besser über die Runden kommen.“ Was er nicht gesagt, aber wohl gedacht hat: 600.000 Euro hätten wir auch gerne...

Beim TSV 1860 geht das Warten an der finanziellen Front weiter

An der Finanzfront hat sich bei den Löwen nämlich immer noch nichts getan. Von Hasan Ismaik gibt es bislang kein Zeichen, ob er dem Plan von Robert Reisinger und Co., das Aigner-Darlehen einzufordern, zustimmt. Zu diesem Thema wollte Scharold auf Nachfrage nichts sagen. „Wir haben bislang kein Signal bekommen“, sagt Sportchef Günther Gorenzel. Das Warten geht also weiter.

