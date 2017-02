Interview über 17 Seiten: Pereira öffnet sich erstmals ausführlich

München – 1860-Coach Vitor Pereira gibt Einblicke in sein Leben: Er schleppte Fischkisten und hat jetzt klare Ziele. Was er alles in einem Mega-Interview verriet.

Sechs Punkte aus drei Spielen in der 2. Liga. Klammert man Lotte aus (0:2 im Pokal), setzt Vitor Pereira beim TSV 1860 das fort, was er auch bei seinen früheren Stationen geschafft hat: Er vermittelt einen neuen Spielstil, vergisst aber auch das Siegen nicht. Am Montag, im Heimspiel gegen Nürnberg (bei uns im Live-Ticker), können seine Löwen den Anschluss ans Mittelfeld schaffen. „Erfolge sind wichtig, um meine Spielidee zu festigen,“ sagte Pereira in der Pressekonferenz am Sonntag. Ausführlicher äußerte er sich kürzlich gegenüber einer Reporterin des „Tribuna Expresso“. Entstanden ist ein Interview, das ausgedruckt 17 (!) A 4-Seiten lang ist und Einblicke gewährt in das Denken des 48 Jahre alten Portugiesen.

Sein erster Eindruck: „Ich war ein wenig erschrocken. Ich mag Herausforderungen, aber als ich 1860 zweimal live gesehen habe, war mein Gedanke: Wie will ich dieses Team dazu bringen, meinen Fußball zu spielen? Es gab dann zwei, drei Treffen, bei denen mir versprochen wurde, dass der Klub umstrukturiert wird und ich sofort drei, vier Spieler bekomme. Die brauchst du, um einen neuen technischen Input zu geben.“

Das Team, das er übernommen hat: „Die Mannschaft war diese hohe Intensität nicht gewohnt. Ich verlange Handlungsschnelligkeit. Eine Ballberührung statt drei. Am Anfang war die Umstellung im Training so groß, dass ich dachte, die Mannschaft kann mir nicht folgen. Das Lustige ist: Selbst einem Spieler wie Ivica Olic, der 37 ist, musst du noch so viel beibringen. Allen eigentlich. Ein schnelles Auto musst du auch fahren können (lacht). Sie waren es halt gewöhnt, viele Pausen zu machen, alles in einem gemächlichen Tempo, mit viel Platz.“

Pereira dachte: „Oh, mein Gott! Was ich alles verändern muss ...“

Die zweite deutsche Liga: „Meine Idee von Fußball hat nichts damit zu tun, wie hier gespielt wird. Deshalb habe ich mich darauf konzentriert, ihren Chip zu ändern. Lange Bälle, drei Ballberührungen, Ball verlieren, Ball gewinnen, Ball verlieren, Ball gewinnen . . . Ich habe mir an den Kopf gefasst und gedacht: ,Oh, mein Gott! Was ich alles verändern muss . . .’“

Seine Idee von Fußball: „Ich will ein Team, das gut organisiert ist, die Initiative ergreift und Dominanz ausübt. Wenn du schlecht organisiert bist, kann Pressing auch nach hinten losgehen. Das Team muss erkennen, wann und wo attackiert werden muss. Die Gegner sollen ruhig denken, du bist langsam – und dann überraschst du sie mit Geschwindigkeit. Du spielst den vertikalen Pass, direkt zum Herz und killst sie. Es ist ein großer Wandel, der seine Zeit benötigt. Aber in Saudi-Arabien war es schlimmer (lacht). Mir wurde gesagt: Es ist unmöglich, was du vorhast! Wir müssen ein einfacheres Spiel spielen. Aber das ist nichts für mich. Geklappt hat es trotzdem, also sage ich: Wenn ich den arabischen Spielern meine Qualitätsmatrix vermitteln kann, dann geht das überall.“

Seine Herkunft: „Ich komme aus einem schwierigen Viertel von Espinho (nahe Porto) und habe meine Kindheit auf der Straße verbracht. Es wurde viel gerauft, Fußball um Limo gespielt, ich musste immer um meinen Platz kämpfen. Dort habe ich meine innere Stärke gefunden, meinen Kampfgeist, mit dem ich es bis zur Uni geschafft hatte. Ich habe alles selbst bezahlt und dafür gearbeitet. Ich war auf dem Bau, hab Fischkisten geschleppt, alles kein Problem. Aber vielleicht tue ich mich deswegen heute schwer mit verwöhnten Profis.“

Pereira: England ist Guardiolas Herausforderung, 1860 meine

Seine Motivation: „Ich definiere mich nicht über materielle Dinge, fahre seit elf Jahren die gleiche Karre. Die Marken, die ich hatte, weiß ich gar nicht mehr, ein Ferrari war jedenfalls nicht dabei. Ich bin verrückt nach Fußball, das ist alles. Und ich will immer dazulernen. Das sage ich auch meinen Kindern: Man lernt ein Leben lang. Ich sage nicht, dass ich nie zu Real Madrid gehen würde, aber mich reizen andere Dinge.“

Seine Ziele: „Routine bringt mich um. Nächstes Ziel ist die Bundesliga. Und danach die Premier League. Da will ich hin, das reizt mich. Ich will beweisen, dass meine Spielidee auch dort erfolgreich sein kann. Ein Trainer darf sich nicht prostituieren und seine Ideen verraten, aber er muss in der Lage sein, sich an die Realitäten anzupassen. Pep Guardiola, den ich ein bisschen kenne, hat sich dieser Aufgabe verschrieben, das zeigt mir, dass er ein Top-Coach ist. Das ist bisher seine größte Herausforderung. Und ich habe eine ähnlich große Herausforderung bei 1860. Schön spielen ist wichtig, aber ich muss auch Ergebnisse liefern, sonst spiele ich nach zwei Monaten mit meinen Kindern.“

ulk, lk