Ismaik deutet Trainingslager in Abu Dhabi an

von Ludwig Krammer schließen

Troia - Am Montag hatte das Warten endlich ein Ende: Löwen-Investor Hasan Ismaik schaute im Trainingslager der Sechzger in Portugal vorbei. So lief die Stippvisite des Jordaniers.

Fast eine Woche lang hatte Peter Cassalette im Trainingslager des TSV 1860 auf Hasan Ismaik gewartet. Als sich der Präsident am Montagmittag schließlich auf den Weg zum Flughafen gemacht hatte, um rechtzeitig zur abendlichen Verwaltungsratssitzung in München zu sein, war Ismaik plötzlich da.

Zusammen mit Bruder Yahya und Lieblingsberater Kia Joorabchian, der unter anderem Andrade und Ribamar an die Isar holte, ließ sich der Geldgeber beim Training seiner Sechziger vorfahren. Fünf Mercedes-Limousinen und einen SUV umfasste die Investoren-Flotte; mit den filmreif sonnenbebrillten Chauffeuren und dem Sicherheitspersonal glich die Szenerie einem mittleren Staatsbesuch.

Bilder: Ismaik besucht Sechzig und beobachtet das Training Zur Fotostrecke

Großer Auftritt, große Botschaft? Zumindest für Trainer Vitor Pereira dürfte der Besuch im Mourinho-Camp von einiger Bedeutung gewesen sein. Lange und gestenreich unterhielt sich der Coach mit Ismaik und Joorabchian, zuerst auf dem Trainingsgelände, dann im Mannschaftshotel, ehe Ismaik wieder abreiste. Neue Spieler dürften das Hauptthema des Tages gewesen sein. Bis zum Rückrundenstart am 27. Januar gegen Greuther Fürth sollen noch einige Profis verpflichtet werden. Trainer Pereira wünscht sich laut Eigenaussage vor allem einen „Motor fürs Mittelfeld“.

Ismaik wünscht sich vor allem Erfolg. „Very nice“ sei das Trainingsgelände, der Rasen ein Gedicht, die mitgereisten Fans sowieso. Einen Mangel an Sympathiebekundungen gab’s tatsächlich nicht zu verzeichnen. Einzelfotos, Gruppenfotos, ganz große Gruppenfotos – der Mann mit dem Geld war der Held des Tages. Und als Ismaik seine Abschiedsbotschaft verkündet hatte („Wir glauben an die Mannschaft und Dich, Vitor! Habt noch eine gute Trainingswoche in Tróia, alles Gute für die Rückrunde“), da brandete Applaus auf bei den Fans. Ein Menschenfischer.

Gegen Fürth will Ismaik ins Stadion kommen, um sich von der Wettkampftauglichkeit der neu justierten Mannschaft zu überzeugen. „Drei Punkte zum Start“ gegen die Franken sind das erklärte Ziel. Und im nächsten Winter-Trainingslager, wenn die Zeichen plangemäß auf Bundesliga-Aufstieg stehen sollen, will Ismaik die Löwen dann ganz nahe an seinem Herzen haben. „Next year“, sagte er zur tz und lächelte, „we will maybe go to Abu Dhabi.“

Seine Reiseplanungen würde es sicher nicht erschweren.

Hier geht‘s zum Ticker aus Troia