Löwen-Kader für die neue Saison – aktuell ein Torso

Von: Uli Kellner

Teilen

Hat in Sachen Kaderplanung noch einiges zu tun: Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel. © IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Wie sieht der Kader des TSV 1860 für die kommende Saison aus? Nach zahlreichen Abgängen haben mittlerweile nur noch 17 Spieler gültige Verträge.

München – Ob ihm klar geworden ist, dass das eigene Investment immer stärker in Mitleidenschaft gezogen wird, dass es Schaden nimmt durch die Eiszeit der beiden Gesellschafter?

TSV 1860: Nur 17 Spieler haben gültige Verträge

Hasan Ismaik hat dem Präsidium überraschend die Hand gereicht, fordert die Geschäftsführung auf, „ihre Budget- und Kaderplanung abzuschließen“ – vermutlich weil inzwischen auch zum Investor durchgedrungen ist, dass seine Löwen durch Etat- und Kaderschrumpfung in der kommenden Saison kaum noch für die vordere Hälfte der 3. Liga infrage kommen.

Seit offiziell ist, dass Yannick Deichmann zum FC Ingolstadt wechselt, gleicht der künftige 1860-Kader einem Torso. Nur 17 Spieler haben gültige Verträge, aufrückende Talente ohne nennenswerte Profi-Erfahrung eingerechnet.

Tor: Marco Hiller, Julius Schmid.

Abwehr: Michael Glück (zuletzt an Hessen Kassel ausgeliehen), Fabian Greilinger, Niklas Lang, Christopher Lannert, Leandro Morgalla, Phillipp Steinhart, Jesper Verlaat.

Mittelfeld: Martin Kobylanski (soll abgegeben werden), Lorenz Knöferl (zuletzt an Carl-Zeiss Jena ausgeliehen), Tim Rieder, Nathan Wicht.

Angriff: Fynn Lakenmacher, Meris Skenderovic, Devin Sür, Albion Vrenezi.

Anders als sein Vorgänger Michael Köllner arbeitet Maurizio Jacobacci lieber mit einem kleinen Kader. 22 Feldspieler schweben ihm vor - plus drei Torhüter. Bedeutet: Der Bestandskader müsste bis zum Start in die neue Drittligasaison (Start: 4. August) mit bis zu acht Neuzugängen aufgefüllt werden. Angestrebt seitens der Löwen wird eine Vertragsverlängerung mit Mansour Ouro-Tagba, dem Kapitän der U19. Auch bei Marius Wörl ist nicht auszuschließen, dass er auf Leihbasis noch mal eine Saison lang im Löwen-Trikot aufläuft (sein Wechsel zu einem Zweitligisten soll in Kürze bekannt gegeben werden). In jedem Fall: Viel zu tun für Sportchef Gorenzel, der Anfang nächste Woche erfahren soll, wie viel Geld ihm für den Kader 2023/24 zur Verfügung steht.