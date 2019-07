Nach 16 Jahren! Löwe Jan Mauersberger beendet seine Karriere

Der Vertrag von Jan Mauerberger wurde beim TSV 1860 München zu Saisonende nicht verlängert. Nun beendet der 34-Jährge nach 16 Jahren seine Karriere.

Trotz des Abstiegs in der Saison 2016/17 von der 2. Bundesliga in die Regionalliga Bayern, hielt Jan Mauersberger dem TSV 1860 München die Treue. Der Innenverteidiger trat den Gang zwei Klassen tiefer mit an.

Mit fünf Treffern und vier Vorlagen in 17 Spielen hatte Mauersberger maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die 3. Liga. Dort wurde der Ex-Karlsruher aber von Bochum-Leihgabe Simon Lorenz ersetzt. So standen am Ende der Saison nur 12 Einsätze zu Buche, wohl zu wenig für eine Vertragsverlängerung.

Zuletzt wurde über ein Engamement beim Regionalliga-Aufsteiger Türkgücü München berichtet. Nun hat Mauersberger entgültig entschieden wie es für ihn weitergeht: Der 34-Jährige wird seine aktive Karriere als Spieler nicht fortsetzen. Das verkündigte er via Facebook mit den Worten: „16 Jahre Profifußballer, viele tolle Erfolge, viele tolle Erlebnisse”. Allerdings wird Mauersberger den Löwen wohl erhalten bleiben, er wird offenbar in die Marketingabteilung der Löwen einsteigen.

Mauersberger stammt aus der Jugend des FC Bayern München. Über die SpVgg Greuther Fürth, den VfL Osnabrück und den Karlsruher SC, zog es ihn schließlich zum TSV 1860 München.