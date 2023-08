Joel Zwarts komplementiert Jacobaccis Kader – Ex-Löwen-Trainer Moniz machte den Stürmer fit

Von: Johannes Ohr

Teilen

Endlich da, die ersehnte Nummer 9: Joel Zwarts (24) mit 1860-Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer. Foto: TSV 1860 © TSV 1860

Joel Zwarts wechselt vom SSV Jahn Regensburg zum TSV 1860 München. Für ihren neuen Stürmer zahlen die Löwen eine sechsstellige Ablösesumme.

München – Diesen Tag dürfte der Trainer des TSV 1860 München, Maurizio Jacobacci (60), herbeigesehnt haben. Lange, fast schon zu lange scannte der Italiener gemeinsam mit Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer (42) den Markt nach einem Stürmer. Am gestrigen Dienstag – drei Tage nach dem ersten Saisonspiel (2:0) gegen Waldhof Mannheim – konnte die zähe Suche dann endlich abgeschlossen werden.

Der Name des Neuen war dann freilich keine Überraschung mehr: Joel Zwarts (24) wechselt von Jahn Regensburg nach München, soll die Löwen als klassischer Neuner verstärken. Erste Gerüchte über dessen Verpflichtung machten bereits am Samstag die Runde, jetzt konnte der Deal (und damit die Kaderplanung insgesamt) abgeschlossen werden. Für den Niederländer mit Wurzeln in Surinam überweist Sechzig sogar etwas Kohle an den Drittliga-Konkurrenten. Im Gespräch ist eine Ablöse in Höhe von zunächst 100 000 Euro, die – je nach Erfolg – durch Nachschläge auch noch höher ausfallen kann.

Joel Zwarst unterschreibt Zweijahresvertrag beim TSV 1860 München

Zwarts selbst unterschrieb nach Informationen des Münchner Merkurs einen Zweijahresvertrag. „Ich habe viel Positives über den Verein und die Fans gehört und freue mich darauf, mich ab Mittwoch in jeder Trainingseinheit und in jedem Spiel voll einzubringen, damit wir gemeinsam erfolgreich sein können“, sagt Zwarts, der das Angebot der Löwen diversen anderen Optionen vorzog und sich letztlich gegen einen Wechsel zurück in die Heimat entschied, über den er kurzzeitig nachdachte.

Joel Zwarts läuft von 2019 bis 2021 für Excelsior Rotterdam in der Eredivisie auf. © IMAGO

Heimat, das ist im Fall von Zwarts die Hafenmetropole Rotterdam. Dort wächst Joel im Osten der Stadt auf – und steuert jeden Tag das gleiche Ziel an. „Es gab einen Fußballplatz vor der Tür, und ich konnte von meinem Fenster aus sehen, wer dort Fußball spielte. Ich war immer draußen, bin von Platz zu Platz gezogen. Das war meine Kindheit“, sagte Zwarts einmal. Seiner Heimatstadt bleibt er auch als Jugendlicher treu, wechselt zunächst nur innerhalb der Stadtgrenzen.

Unter Ex-Löwen Trainer Ricardo Moniz gelingt Joel Zwarst der Durchbruch

Über Sparta und Excelsior Rotterdam schafft er schließlich den Sprung zu Feyenoord, neben Ajax Amsterdam und PSV Eindhoven einer der drei größten Vereine des Landes. Weil es dort 2019 nicht mehr weitergeht, macht er einen Schritt zurück zu Excelsior. Dort greift ihm ausgerechnet ein ehemaliger Löwen-Trainer entscheidend unter die Arme: Ricardo Moniz (59).

22 Zweitligaspiele absolviert Zwarts in der Saison 2019/20 unter Trainer Moniz, schießt dabei acht Tore und bereitet drei weitere Treffer vor. Es ist der endgültige Durchbruch des Stürmers. Eine Saison später sammelt er in 32 Ligaspielen schon 20 Scorerpunkte, wechselt danach für 300 000 Euro zu Jahn Regensburg.

„Unter ihm bin ich viel konstanter geworden. Außerdem hat er meine Aktionen perfektioniert. Er hat immer gesagt, dass ich viele Bewegungen habe und sie noch mehr einsetzen muss. Darauf hat er bestanden und das hat mich angestachelt“, sagt Zwarts im Rückblick über die Zusammenarbeit mit Moniz. Früherer Löwen-Coach macht neuen Löwen-Stürmer fit – vielleicht ja ein gutes Omen für das künftige Wirken von Zwarts in Giesing. Jacobacci würde sich sicher freuen. (Johannes Ohr)