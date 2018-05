Kalender raus! Löwen-Trainingslager und Saisonstart terminiert

Es war der schönste blaue Feiertag seit dem Bundesliga-Aufstieg in Meppen 1994 – und jetzt geht’s weiter beim TSV 1860. Der Giesinger Kultverein tourt künftig wieder deutschlandweit.

München - Braunschweig statt Burghausen, Preußen Münster statt Pipinsried. „Das wird eine phänomenale Drittliga-Saison“, freut sich Jan Mauersberger. „Viele Traditionsklubs, und wir mittendrin. Einfach nur geil!“ Die tz bringt Sie auf den Stand der Dinge:

Wer sind die neuen Konkurrenten?

Die prominentesten Namen kommen aus der Zweiten Liga. Mit dem Absteiger-Duo Kaiserslautern und Braunschweig sind zwei ehemalige Deutsche Meister heruntergerutscht, dazu kommen bekannte Namen wie Karlsruhe, Preußen Münster, Fortuna Köln und Hansa Rostock. Gegen die SpVgg Unterhaching wird es zwei emotionsgeladene Derbys geben, auch nach Würzburg wird sich eine Riesenladung Löwenfans aufmachen. Die Heimspiele werden ohnehin ausverkauft sein.

Ab wann gibt es Karten?

Die Stadionkapazität wird auf 15 000 erhöht. Laut Klub-Homepage laufen die Vorbereitungen für den Dauerkartenverkauf zur Dritten Liga „auf Hochtouren“, in Kürze will der Verein über die Verkaufsmodalitäten informieren. An den Preisen soll ersten Informationen zufolge nicht allzusehr gedreht werden.

In Giesing brechen alle Dämme: Die Bilder der Löwen-Party Zur Fotostrecke

Wie sind die Spiele live empfangbar?

Telekom Sport überträgt seit der Saison 2017/18 sämtliche Drittligaspiele live in HD. Das Monatsabo kostet für Nicht-Telekom-Kunden 14,90 Euro, das Jahresabo gibt’s runtergerechnet für 9,90 Euro. Telekom-Kunden bekommen Sonderkonditionen. Alle Informationen gibt’s unter telekomsport.de. Wichtig für Videospieler: In der neuen Version des Klassikers FIFA wird 1860 wieder vertreten sein.

Lesen Sie auch: Ismaik reagiert auf Löwen-Aufstieg: „Ich reiche Euch jetzt die Hand, auch wenn ...“

Wann finden die Spiele statt?

Die Dritte Liga startet am Wochenende vom 27. bis 30. Juli. In der Regel finden sieben von zehn Partien eines Spieltags am Samstag um 14 Uhr statt. Dazu gibt es ein Freitagsspiel (20.30 Uhr) und zwei Sonntagsspiele (14 Uhr).

Wie sieht der Terminkalender der Löwen aus?

Trainingsauftakt ist am 18. Juni, das erste von zwei Trainingslagern findet vom 5. bis 8. Juli in Bodenmais statt. „Wir haben viele Fans im Bayerischen Wald und Bodenmais bietet uns perfekte Bedingungen in einer schönen Umgebung, um uns optimal auf die neue Saison vorzubereiten“, sagt Geschäftsführer Michael Scharold. Später werden die Löwen noch in Österreich Quartier beziehen. Das erste Vorbereitungsspiel steht bereits am 20. Juni (18.30 Uhr) beim Kreisligisten BSC Sendling an der Siegenburger Straße an.

Alle Infos rund um den Aufstiegs-Wahnsinn lesen Sie in unserem Ticker

lk, ffu