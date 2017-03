Kritik von Klub-Legende Wettberg: „Alibi für die Mannschaft“

München - Die Löwen sorgen derzeit für Verwunderung - beim Gegner wie auch bei Sechzig-Legenden. Ex-Trainer Karsten Wettberg macht sich deshalb große Sorgen um seinen Klub.

Von 1995 bis 1999 spielte Horst Heldt für den TSV 1860, schoss in 111 Spielen elf Tore - ein Rheinländer halt. Am Samstag in Hannover (Anpfiff 13 Uhr/bei uns im Live-Ticker) kommt’s für den neuen Manager der 96er zum Wiedersehen mit seinen Ex-Klub. Und Heldts Gefühle sind gemischt. „Sechzig ist ein Kultverein“, sagte er am Donnerstag. „So ein Klub gehört perspektivisch in die Erste Liga.“

Doch Heldt ist auch über die Schattenseiten bei 1860 informiert: „Ich lese viel, was da stattfindet. Wenn sich das alles so bewahrheitet, dann ist das mehr als befremdlich und nicht akzeptabel.“ Seine Ansage für Samstag: „Wir werden dieses Spiel gewinnen. Aber sollte der Gegner in der 91. Minute ein Tor machen, dann dürfen die jubeln und werden nicht ihrer Plätze verwiesen.“ St. Pauli lässt grüßen.

Wettberg: „Alibi für die Mannschaft“

Karsten Wettberg sieht im aktuellen Reizklima eine Gefahr für den sportlichen Erfolg: „Wenn man sich mit der Presse anlegt, dann gibt man der Mannschaft nur ein Alibi, für all die Dinge, die nicht stimmen“, mahnt der Aufstiegstrainer von 1991. Zumal die Mannschaft im Sinne der Geschlossenheit noch gar keine sei: „Daran fehlt es am meisten.“

Hoffnung gibt Wettberg der Aufwärtstrend bei Stefan Aigner. Gegen St. Pauli sei der Flügelstürmer bester Löwe auf dem Platz gewesen. „Alles, was der Stefan gemacht hat, hatte Hand und Fuß. Mit etwas Glück hätte er noch den Ausgleich geschossen“, sagt der König von Giesing. „Es ist so wichtig, dass Stefan dabei ist. Er ist die letzte Integrationsfigur, die wir noch haben. Ohne Aigner geht es im Kader sicher nicht.“

„Nicht das Format für das Mittelfeld“

Die Horrorbilanz auf fremden Plätzen mit inzwischen sieben Niederlagen in Serie gibt Wettberg zu denken: „Die Terminliste spricht nicht für uns: Wir haben noch sechs Auswärtsspiele und nur fünf Spiele daheim. Wir sind die zweitschlechteste Auswärtsmannschaft. Das zeigt auch, dass wir bisher mit Sicherheit noch nicht das Format haben, irgendwie ins Mittelfeld zu stoßen.“

Nur ein Sieg in Hannover könnte den Löwen Luft im Abstiegskampf verschaffen - und gleichzeitig Hannovers wackelnden Trainer Daniel Stendel den Job kosten. Kein Wunder, dass der Coach als Mutmacher den 2:0-Sieg beim Wiesnspiel in der Arena bemühte: „Wenn ich mich an die Hinserie erinnere, dann war das Spiel gegen 1860 sicherlich eine unserer besten Leistungen. Wir haben fast nichts zugelassen und vorne eiskalt zugeschlagen. Daran wollen wir am Samstag anknüpfen. Wenn jemand Rückschläge wegstecken kann, dann sind wir das. Ich bin überzeugt davon, dass wir die Situation meistern werden.“

Die 2000 mitreisenden Löwen-Fans dürften größtenteils anderer Überzeugung sein.

