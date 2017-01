Kein öffentliches Training bei den Löwen

München - Die Löwen machen dicht und die Fans schauen in die Röhre (bzw. auf die Plane). In dieser Woche werde keine einzige Trainingseinheit öffentlich sein, ließ Trainer Vitor Pereira am Sonntag ausrichten.

Er selbst werde sich erst wieder in der Pressekonferenz vor dem Bielefeld-Spiel äußern. Ob die neuen Spieler vorgestellt werden, ist ebenfalls noch offen. Laut Corriere dello Sport will 1860 als fünften Winterzugang das 20-jährige Mittelfeld-Talent Frank Boya aus Kamerun holen. Eine Bestätigung steht noch aus.

