Kommentar zu Löwen: Sachverstand für die Irrlichtenden

Von der roten Anfield Road an die blaue Grünwalder Straße, von einem Champions-League-Aspiranten zu einem mäßigen Zweitligaklub mit legendärem Konfliktpotenzial.

Was auf den ersten und zweiten Blick wirkt wie eine Kostprobe englischen Humors, ist Ian Ayres voller Ernst. Der 53-jährige Liverpooler hat sich nun auch offiziell dazu entschlossen, eine der größten Herausforderungen des Weltfußballs anzunehmen: den TSV 1860 zu einem seriösen und erfolgreichen Bundesliga-Unternehmen zu formen.

Wie viel Geld Investor Hasan Ismaik für den englischen Manager lockergemacht hat, darüber kann vorerst nur spekuliert werden. Viel weniger als die kolportierten zwei Millionen Euro, die Trainer Vitor Pereira pro Jahr einstreichen soll, werden es kaum sein. Kompetenz hat ihren Preis - wer wüsste das besser als die seit anderthalb Jahrzehnten irrlichternden Löwen. Nach Karl-Heinz Wildmosers lange Zeit erfolgreicher Alleinherrschaft hat es niemand mehr bei Sechzig auch nur annähernd geschafft, Anspruch und Realität in ein gesundes Verhältnis zu bringen.

Mit mehr Glück als Verstand im Abstiegskampf bestanden

+ Ian Ayre. © dpa Die Übernahme durch Ismaik 2011 brachte entgegen der Hoffnungen noch mehr Verdruss - gipfelnd in zwei Abstiegskämpfen, die der Klub mit mehr Glück als Verstand überlebte. Diesen Mangel an Sachverstand soll nun besagter Ayre beheben. Zusammen mit Coach Pereira hat der Anpacker aus der Premier League den Auftrag, 2018 aufzusteigen und Sechzig wieder in der deutschen Kick-Beletage zu etablieren. „Good luck“, kann man da nur wünschen.

Immerhin: Kenntnis der hiesigen Verhältnisse hat Ayre in der Pressemitteilung schon angedeutet. „Per Datum heute gehört der TSV 1860 München weder zu den größten noch zu den besten Vereinen in Deutschland. Aber es gibt ein großes Potenzial zur Verbesserung dieses Zustands.“ Wait & see.

Ludwig Krammer

