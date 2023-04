Benefizkick in Brannenburg: Bananenflanker treffen auf Bender-Zwillinge und Weggefährten

Von: Noah Hölch

Die Zwillinge und Ex-Nationalspieler Sven und Lars Bender mit Benny Lauth veranstalten einen Benefizkick in Branneburg. © Antonio Riether

Diesen Sommer findet das Top-on-Mountain Benefizspiel zwischen den Bananenflankern und den Peak Performern statt. Die ersten offiziellen Infos sind da.

München / Brannenburg – „Das wird ein großes Event mit bekannten Gesichtern aus Sport und Gesellschaft“, kündigte Jörg Beller, Vertreter des Organisators TSV Brannenburg, an. Dabei wird am Samstag, dem 15. Juli (Anstoß 16 Uhr) im Sportpark Brannenburg ein Fußballspiel für den guten Zweck ausgetragen.

Wer spielt gegen wen?

Gegeneinander antreten werden die Bananenflanker Legenden und das von der Peak Performer Stiftung gestellte Team. Beide Organisationen sind sozial äußerst engagiert: Die Bananenflanker um Ex-Nationalspieler Benny Lauth, sowie vielen weiteren ehemaligen Fußballprofis (u. a. Jens Lehmann und Thomas Hitzlsperger) und Promis, setzen sich für Kinder und Jugendliche mit geistigen Beeinträchtigungen ein. Sie für die Werte Fairness, Respekt, Toleranz und Teamgeist ein.

In der Sache vereint, auf dem Spielfeld jedoch gegenüberstehen, werden ihnen die Peak Performer. Die Stiftung von Schirmherrin Magdalena Neuner (Olympia-Siegerin im Biathlon) fördert Kinder und Jugendliche in vielen Bereichen. Dabei soll den Kindern vor allem beigebracht werden, Spaß daran zu finden, Leistung im Sport, aber auch im Alltag zu bringen.

Das Team der Peak Performer wird von den Ex-Bundesligaprofis Lars und Sven Bender angeführt. „Die Gewinner sollen an diesem Tag andere sein. Trotzdem werden wir nicht verlieren“, gibt sich Lars schon jetzt gegenüber Benny Lauth siegessicher, verweist aber auch darauf, dass der Spielausgang an diesem Tag zur Nebensache wird.

Der Gedanke hinter diesem Ereignis entstand bei einem vergangenen Spiel der Bananenflanker am Tegernsee, als auch die Bender-Zwillinge mit von der Partie waren. „Wir haben damals so viel Freude erfahren und wollen diese Gefühle teilen“, erläutert Bruder Sven.

Auf welche Spieler darf man sich freuen?

Die endgültigen Kader für das Benefizspiel werden wohl relativ kurzfristig bekannt gegeben, da einige Akteure, im Moment noch selber im Spielbetrieb und Saisonendspurt aktiv sind. Freuen dürfen wir uns aber wohl auf einige Ex-Kollegen und Freunde von Sven und Lars Bender aus Dortmunder und Leverkusener Zeiten. Dies bestätigten die beiden Ex-Nationalspieler bei der Pressekonferenz am Freitag (21. April).

Prominenz wird es auch auf der anderen Seite geben. Aber auch bei den Bananenflanker Legenden gibt es noch keine genauere Auskunft über die Auswahl für den 15. Juli. Dennoch bereitet mit Hinblick auf die Mitglieder der Bananenflanker, von denen einige auf dem Platz stehen werden, jetzt schon Vorfreude auf das Event.

Wo wird das Spiel übertragen?

Erwartet werden knapp 1500 Zuschauer, die sich das Spiel live im Sportpark Brannenburg anschauen werden. Zudem wird es auf dem Pay-TV-Sender Sky eine Live-Übertragung geben. Der Ticketverkauf wird voraussichtlich zwischen dem 15. Mai und 20. Mai starten und zunächst ausschließlich online stattfinden.

An wen gehen die erzielten Einnahmen?

Hauptsponsor des Events wird die Peak Performer Stiftung sein. Weitere Unterstützer sind erwünscht und können sich unter benefizspiel@blauweisse.de als Sponsor bewerben.

Die erzielten Einnahmen werden allesamt an das Ambulante Kinderhospiz gespendet, dessen Hauptsitz in München liegt. Das Ambulante Kinderhospiz hat über den südbayerischen Raum noch weitere Stationen, in denen Kinder von der Geburt an bis hin zum jungen Erwachsenenalter, die an schweren oder unheilbaren Krankheiten leiden, ausgiebig versorgt sowie den Angehörigen Beistand geleistet. (Noah Hölch)