„Leck mich am A..., wir haben genug gejubelt!“ 1860-Aufstiegsheld mit witzigem Video

Mit Löwen-Maske auf dem Gesicht verweigert ein Aufstiegsheld des TSV 1860 in einem auf Instagram geposteten Video den Jubel - setzt dann aber zu einer Danksagung an.

München/Venedig - Gejubelt hat Jan Mauersberger wirklich genug, der Aufstieg seines TSV 1860 in die 3. Liga hat auch jeden Anlass dazu gegeben. Mit einem Video auf Instagram bedankt sich der 32-Jährige bei den Fans. Doch der Clip beginnt erst einmal etwas verwirrend.

Mauersberger sitzt auf einem Boot im Gardasee, trägt eine Löwen-Maske. Aus dem Off hört man seine Freundin Janina singen. Sie fordert ihn auf: „Jubel mal mit, jubel mal in die Kamera!“ Doch der Löwe hat keine Lust: „Jubeln? Leck mich am A..., wir haben genug gejubelt! Ich hab jetzt Urlaub!“

Doch Mauersberger möchte etwas anderes loswerden. „Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich bei Euch allen für die Unterstützung während der Saison bedanken“, sagt er in die Kamera. „War richtig geil, was wir zusammen geschafft haben. Nächstes Jahr geht es weiter. 3. Liga, wir kommen!“

Im Kommentar zu seinem Video stellt Mauersberger klar: „Bin nicht betrunken - aber Sonnenstich nicht ausgeschlossen!“ Egal, ein Aufsteiger darf (fast) alles.

Rund eineinhalb Wochen ist es her, dass der TSV 1860 den Aufstieg in die 3. Liga gepackt hat. Derzeit erholen sich die Löwen weltweit von den Strapazen - wir haben einige Bilder aus ihrem Urlaub.

