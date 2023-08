TSV Aindling gegen TSV 1860 heute im Live-Ticker: Doppelschlag nach 25 Minuten

Von: Johannes Skiba

Wie schon beim Saisonauftakt in der 3. Liga gegen Mannheim, möchte 1860 München auch gegen Aindling im Landespokal jubeln. © imago/Feil

Der TSV 1860 München muss in der zweiten Runde des Landespokals Bayern gegen den TSV Aindling ran. Wir begleiten die Partie im Live-Ticker.

2. Runde des Landespokals Bayern zwischen TSV Aindling und TSV 1860 München

zwischen und Die Löwen wollen den dritten Sieg im dritten Pflichtspiel.

wollen den dritten Sieg im dritten Pflichtspiel. Der TSV Aindling hofft auf die Pokalsensation.

Aindling – Der Saisonstart in der 3. Liga ist für 1860 München geglückt. Mit 2:0 siegten die Löwen gegen Waldhof Mannheim. Nach einem Eigentor in der Anfangsphase konnte Angreifer Fynn Lakenmacher nach einer Vorlage von Linksaußen Julian Guttau in der zweiten Spielhälfte erhöhen und gleichzeitig für den Endstand sorgen. Nun wartet mit dem TSV Aindling im Landespokal Bayern eine vermeintlich leichtere Aufgabe.

1860 München ist gut gestartet und für Aindling gewappnet

Ein Selbstläufer wird die Partie von 1860 München gegen den TSV Aindling aber nicht. Auch im Landespokal kommt es immer wieder zu Überraschungen. In der ersten Runde des Pokals gab sich die Truppe von Trainer Maurizio Jacobacci aber keine Blöße. Anfang August setzten sich die Löwen mit 5:1 beim 1. FC Stockheim durch.

Auch in dieser Begegnung war Lakenmacher erfolgreich, der sich bislang in einer guten Frühform befindet. Darüber hinaus traf Neuzugang Marlon Frey gleich zweimal. Beim Drittligaauftakt gegen Mannheim fehlte der zentrale Mittelfeldspieler dann aber. Doch auch ohne Frey stehen bislang zwei Siege in den ersten beiden Pflichtspielen der noch jungen Spielzeit zu Buche.

Live-Ticker: Ausverkauftes Haus für Aindling gegen 1860 München?

Der Gegner von 1860 München in der zweiten Runde des Landespokals TSV Aindling feierte indes erst letztes Jahr die Rückkehr und den Aufstieg in die Landesliga Bayern Südwest. Der Fünftligist ist der große Underdog gegen die Löwen, kann aber in der Landesliga eine relativ ordentliche Bilanz mit zwei Dreiern, einer Punkteteilung sowie drei Niederlagen vorweisen.

Das Spiel findet im Stadion am Schüsselhauser Kreuz statt. Mit 4.000 Zuschauerinnen und Zuschauern wird die Spielstätte für die anstehende Partie wohl ausverkauft sein. Der frühere Coach der Aindlinger Manfred Paula fiebert der Begegnung mit den 60ern entgegen, wie er auf der Website der Münchener durchblicken lässt: „Das Stadion ist für so einen Ort etwas Besonderes, ein Schmuckkästchen. Dazu ist Sechzig ein richtiger Magnet in der Region.“ Wir begleiten dieses ungleiche Duell im Live-Ticker. (jsk)