Live-Ticker: Bierofkas Goldhändchen! Joker trifft - Löwen vor Klassenerhalt

Der TSV 1860 kann gegen Fortuna Köln den Klassenerhalt perfekt machen. Klappt es gegen den Vorletzten? Der Live-Ticker zum Spiel.

13.23 Uhr: Letztes Löwen-Heimspiel: Fans mit begeisternder Choreo - und erneuten Protesten gegen Ismaik

12.34 Uhr: Die Aufstellungen sind da!

+++ Herzlich willkommen zum 37. Spieltag der Dritten Liga. Der TSV 1860 hat am Samstag Fortuna Köln zu Gast und könnte den Klassenerhalt perfekt machen. Dass man an der Grünwalder Straße überhaupt nochmal zittern muss, liegt an der Negativserie der Löwen - die jüngsten fünf Ligaspiele verlor die Mannschaft von Daniel Bierofka, dazu gab es das Aus im Pokal gegen Aschaffenburg. Kommt die Wende gegen den Vorletzten? Wir berichten im Live-Ticker.

Stoppen die Löwen den Abwärtstrend?

München - Es läuft nicht beim TSV 1860: Zuletzt durften die Sechziger am 23. März jubeln - beim 1:0 über den SV Meppen. Seitdem standen sieben Spiele an, die bittere Bilanz lautet: Ein Pokal-Aus, ein Remis und fünf Pleiten in der Liga. In jenen sieben Begegnungen erzielten die Löwen auch nur fünf Tore.

Immerhin: Beim 2:3 in Aschaffenburg und beim 2:5 in Zwickau zappelte zuletzt wenigstens wieder das Netz des Gegners, nachdem man in der Liga vier Mal ohne eigenen Torerfolg geblieben war. Und gegen Fortuna? Die Kölner stehen mit dem Rücken zur Wand, mit 39 Punkten ist die Mannschaft von Oliver Zapel aktuell Vorletzter. Die Löwen können also davon ausgehen, dass der Gegner um jeden Zentimeter kämpfen wird.

Ein Sieg und alle Zweifel sind beseitigt

Dabei ist Sechzig ebenfalls noch in Abstiegsgefahr. Der Vorsprung auf die verbotene Zone beträgt vier Punkte, ein Sieg und alle Zweifel wären beseitigt. Auf Rechenspielchen hat man bei den Löwen wenig Lust - deshalb soll gegen die Kölner ein Dreier her. Während der Woche war neben der Partie ein weiteres Thema brisant: Die Karnickel-Kritik von Leipzig-Trainer Ralf Rangnick. Die richtige Antwort? Ein Erfolg gegen die Fortuna.

akl