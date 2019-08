Live-Ticker: TSV 1860 zu Gast in Chemnitz - Kommt es wieder zu einem Skandal-Spiel?

Der TSV 1860 München muss am Freitag zum Chemnitzer FC. Das Keller-Duell der Dritten Liga dürfte brisant werden.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Drittliga-Partie zwischen dem Chemnitzer FC und dem TSV 1860. Am Freitag um 18 Uhr ist Anstoß, in unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts. +++

München - Platzt für die Löwen der Knoten in der 3. Liga? Am Freitag ist der TSV 1860 zu Gast in Chemnitz, Punkte werden auf beiden Seiten dringend benötigt - schließlich ist der Drittletzte zu Gast beim Vorletzten. Die Münchner Löwen konnten immerhin schon eine Partie in der neuen Runde gewinnen, der CFC steht noch ohne Dreier da.

Zuletzt kassierten die Löwen aber gleich zwei deftige Auswärts-“Watschn“: In Magdeburg ging man mit 1:5 unter, in Mannheim kam man mit 0:4 unter die Räder. Es ist also Zeit für Wiedergutmachung in der Fremde.

Live-Ticker: TSV 1860 zu Gast in Chemnitz

Die Chemnitzer haben die jüngsten drei Liga-Partien verloren, die Affäre um Daniel Frahn sorgte zusätzlich für Unruhe. Nun haben einige Fans sogar angekündigt, ihre Unterstützung gegen die Blauen zu verweigern. Zuletzt gab es gegen den FC Bayern II einen Rassismus-Skandal.

Können die Löwen aus der Verunsicherung Kapital schlagen? Oder kommt es ganz anders und der TSV wird für die Sachsen zum Wendepunkt? An der Grünwalder Straße war es zuletzt ebenfalls unruhig - Präsident Robert Reisinger kritisierte Investor Hasan Ismaik.

akl