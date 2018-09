Live-Ticker: Haching gegen die Löwen - Derby zur Wiesn-Zeit

Derby zur Wiesn - das heißt auch Ausnahmezustand in Giesing und Unterhaching. Am Mittwoch trifft die SpVgg Unterhaching auf den TSV 1860 München. Der Live-Ticker.

17.24 Uhr: Es gibt auch einen Ablaufplan. In diesem Plan ist das Geschehen bis zum Anpfiff aufgelistet. Von Böllerschüssen bis zur Aufstellung ist alles genau terminiert.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Partie SpVgg Unterhaching gegen TSV 1860 München am Mittwoch, den 26. September. Hier bekommen Sie alle Infos rund um das Match. +++

Haching-Trainer Claus Schromm hatte seine Mannen gewarnt. Zu früh wurde schon auf das anstehende Derby gegen den TSV 1860 München hingefiebert. Schon vor den Spielen gegen die Würzburger Kickers (0:1) und dem SV Meppen (3:3) kamen Fragen zum Duell gegen den Stadtrivalen auf. So gehen die Hachinger nun mit einem Punkt aus den zwei Partien in das Spiel gegen die Löwen.

Daniel Bierofka und seine Mannschaft konnten die Generalprobe am ersten Wiesn-Tag nicht nach Maß bzw. Mass gestalten. Beim Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden gingen die Blauen mit 1:2 unter und machten den euphorischen Anstich zumindest in Giesing zunichte. Die Niederlage ist wahrlich kein Weltuntergang, jedoch dreht sich die Stimmung an der Grünwalder Straße schneller als die Windfähnchen auf dem Oktoberfest am Sonntagabend.

