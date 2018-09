Live-Ticker: Pokal-Schlager in Memmingen - 1860 mit vielen Chancen

Der FC Memmingen empfängt den TSV 1860 München zum Kracher im Toto-Pokal. Verfolgen Sie die Achtelfinal-Partie der Löwen in unserem Live-Ticker.

FC Memmingen gegen TSV 1860 München: Der Vorbericht

Am Dienstag um 19 Uhr trifft der TSV 1860 München auf den FC Memmingen im Achtelfinale des Toto-Pokals - ein Spiel, auf das sich alle Blauen freuen. Das zeigt auch der Kartenvorverkauf für die Partie: Am Sonntag waren bereits 3000 der 5000 Tickets verkauft, Sitzplätze gab es fast gar keine mehr.

In der Vorsaison waren die beiden Mannschaften noch als Liga-Konkurrenten aufeinander getroffen. Gutes Omen für den TSV: Beide Spiele konnten durch das Team von Trainer Daniel Bierofka gewonnen werden. In Memmingen setzten sich die Löwen mit 4:1 durch, zu Hause fuhr man einen klaren 2:0-Erfolg ein.

Doch der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze. Der TSV 1860 braucht also eine konzentrierte Leistung, um gegen die Mannschaft von Trainer Stephan Baierl in das Viertelfinale einzuziehen. Umso wichtiger, dass sich die Löwen ihr Selbstvertrauen bisher in der Liga holen. Die letzten beiden Spiele konnten souverän gewonnen werden.

Gegen den VfR Aalen siegte man auswärts mit 4:1, zu Hause konnte Energie Cottbus zuletzt mit 2:0 vom Platz geschickt werden. Formtechnisch ist also alles für eine richtige Pokal-Sause angerichtet. Gegen Cottbus hatte Nico Karger mit seinem Treffer zum 2:0 für die Entscheidung gesorgt - aber nach der Partie hatten sich die Löwen-Fans um den Torschützen wegen einer Szene gesorgt.

Doch am Sonntag war der Flügelspieler schon wieder im Training. Auch Daniel Bierofka zeigte sich beruhigt: „Seine Werte sind in Ordnung.“ Schafft der TSV 1860 München nun den Einzug in das Viertelfinale des Toto-Pokals? Hier in unserem Live-Ticker erfahren Sie es.

sdm