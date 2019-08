Live-Ticker: TSV 1860 im Abseits-Pech gegen SV Meppen - Löwen arbeiten am Führungstor

Nach einer deftigen Niederlage gegen Aufsteiger Mannheim will der TSV 1860 München zu Hause wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Zu Gast ist der SV Meppen. Wir berichten im Live-Ticker.

München - Bei den Münchner Löwen und Trainer Daniel Bierofka ist Wiedergutmachung angesagt. Nach der desaströsen 0:4-Niederlage gegen Aufsteiger Waldhof Mannheim will der TSV 1860 vor heimischer Kulisse wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Zu Gast an der Grünwalder Straße ist der SV Meppen und damit ein Gegner auf tabellarischer Augenhöhe.

Denn beide Teams weisen nach vier Spieltagen die exakt gleiche Statistik vor. Einen Sieg, ein Unentschieden und zwei Niederlagen stehen sowohl bei den Löwen als auch beim SVM zu Buche. Dazu kommen jeweils fünf eigene und sieben Gegentore. Unterm Strich ergibt sich daraus ein geteilter 15. Platz. Zwar ist es noch sehr früh in der Saison, aber beide Teams werden wohl nichts dagegen haben, den Abstand auf die Abstiegsränge möglichst früh aufzubauen.

TSV 1860 München gegen SV Meppen: Ein Sieg würde den Löwen guttun

Ein Dreier im heimischen Grünwalder Stadion würde den Löwen also sowohl moralisch, als auch tabellarisch guttun. Und gerade vor den eigenen Fans will das Team von Daniel Bierofka sicherlich Kampfgeist beweisen und zeigen, dass man die Herausforderung, welche die 3. Liga in diesem Jahr darstellt, annimmt.

Anstoß der Partie zwischen dem TSV 1860 München und dem SV Meppen ist am Samstag, 17. August um 14.00 Uhr.

Lesen Sie auch: Löwen-Investor Hasan Ismaik: Rassismus-Vorwürfe gegen den TSV 1860 - „Eine Tatsache“

fd