Live-Ticker: Löwen empfangen die kleinen Bayern zum Derby

Derbyzeit in München: Am Sonntag empfängt der TSV 1860 München die kleinen Bayern zum Stadtduell im Grünwalder Stadion. Wir berichten im Live-Ticker vom brisanten Aufeinandertreffen auf Giesings Höhen.

10:10 Uhr: Auf die TV-Zuschauer wartet heute ein besonderes Schmankerl. Erstmals sollen Live-Daten der Sechzig-Spieler während der Partie eingeblendet werden. Möglich macht das ein kleiner Sensor-Chip im Trikot.

10:00 Uhr: Trotz der bislang nahezu perfekt verlaufenden Saison sieht Trainer Daniel Bierofka seine Löwen nicht in der Favoritenrolle. Denn im Kader der Roten würden Spieler stehen, „die wir uns nicht leisten können“.

9:45 Uhr: Die Partie wird auch live im TV übertragen. Kommentator bei Sport1 ist Thomas Hermann, der viele Emotionen und Leidenschaft erwartet.

9:30 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Münchner Derby-Tag. Heute trifft der TSV 1860 auf die zweite Mannschaft des FC Bayern. Schon bei einem Punktgewinn hätten die Blauen den inoffiziellen Titel des Herbstmeisters zwei Spieltage vor Ende der Hinrunde sicher.

Vorbericht: TSV 1860 München gegen FC Bayern München II (Anstoß Sonntag, 15 Uhr)

München - 12.500 Zuschauer fasst das altehrwürdige Grünwalder Stadion derzeit - doch für das bevorstehende Derby der Löwen am Sonntag gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern hätten die Blauen locker vier oder fünf Mal so viele Tickets verkaufen können. Das Duell Blau gegen Rot elektrisiert die Fußballfans in der Landeshauptstadt - auch wenn es „nur“ ein Regionalligaspiel ist.

Die Favoritenrolle ist klar vergeben, die Löwen führen die Tabelle klar an, die Bayern rangieren lediglich auf Platz 8, mit 16 Punkten Rückstand auf den Stadtrivalen (allerdings haben die Bayern zwei Spiele weniger ausgetragen).

FCB-Coach Tim Walter rechnet sich trotzdem etwas aus, wenngleich er sagt: „1860 gehört nicht in die Regionalliga.“ Walter freut sich auf die Partie: „Das wird eine geile Atmosphäre“, sagte der 41-Jährige der Bild. Dass seine Mannschaft dabei nicht der Favorit ist, weiß er: „Wir haben kein Problem damit, die Favoritenrolle abzugeben. Aber trotzdem wollen wir 1860 das Leben schwer machen und dieses Derby erfolgreich gestalten.“

Die Löwen mussten am vergangenen Wochenende beim „Rekord-Derby“ in Augsburg eine schmerzhafte Niederlage einstecken und sinnen nun auf Wiedergutmachung. Mit welchem Personal Coach Daniel Bierofka das Stadtduell angehen wird, ist noch offen. Jan Mauersberger und Nico Karger konnten erst Ende der Woche wieder ins Training einsteigen - nur wenn sie fit sind, sind sie für Bierofka auch eine Option. Kapitän Felix Weber ist nach überstandenem doppelten Bänderriss im Sprunggelenk wieder Teil des Teamtrainings, ein Einsatz im Derby käme für den Abwehrspieler aber wohl etwas zu früh.

Neben der Konkurrenz auf dem Platz steht natürlich auch die Rivalität der beiden Fangruppen im Blickpunkt. Die Münchner Polizei verteilte im Vorfeld der Partie ein großes Lob an die Löwen-Anhänger. Die Verantwortlichen hoffen auf ein friedliches Derby am Sonntag auf Giesings Höhen - schließlich könnte eine Eskalation auf den Straßen eine negative Entscheidung im Hinblick auf die 1860-Zukunft im Grünwalder Stadion bedeuten, falls die Stadt den Mietvertrag über zunächst ein Jahr nach der Saison nicht mehr verlängert.