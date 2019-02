Live-Ticker: Löwen empfangen Aalen zum Flutlichtspiel im Grünwalder Stadion

Das Schlusslicht ist zu Gast in der Landeshauptstadt. Der TSV 1860 München empfängt den VfR Aalen zum Flutlichtspiel im Grünwalder Stadion. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie.

Vorbericht: Können die Löwen gegen Schlusslicht Aalen wieder einen Sieg einfahren?

München - Das Jahr 2019 ist bis jetzt noch nicht das Jahr des TSV 1860 München, denn die Löwen konnten seit dem 22. Dezember 2018, als man den FC Kaiserslautern mit 2:1 niederrang, kein Liga-Spiel mehr gewinnen. Auf das Unentschieden gegen die Sportfreunde Lotte Ende Januar folgte eine Niederlage gegen Spitzenreiter Osnabrück, ehe die Bierofka-Truppe sich in Unterzahl gegen den KFC Uerdingen immerhin einen Punkt erkämpfte.

Ein Dreier würden den Löwen also mal wieder gut tun. Mit lediglich 17 Zählern belegt der VfR Aalen derzeit den letzten Tabellenplatz. Für das Team von Daniel Bierofka, das aus tabellarischer Sicht als Favorit in diese Partie geht, also eine gute Chance wieder einmal drei Punkte einzufahren. Die Umstände für die Begegnung könnten schon einmal nicht besser sein, denn die Löwen erwartet am Montagabend ein Fluchtlichtspiel vor den eigenen Fans. Auch das Hinspiel zwischen beiden Teams konnte der TSV mit 4:1 für sich entscheiden. In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts.

fd