Live-Ticker: 1860-Ausgleich per Elfmeter, nachdem Lex von Halle-Keeper per Knie niedergestreckt wurde

Der TSV 1860 München will im Heimspiel gegen den Halleschen FC den vierten Erfolg auf Giesings Höhen in dieser Saison einfahren. Wir berichten im Live-Ticker.

TSV 1860 München gegen Hallescher FC: Vorbericht

Wenn am Samstag im Grünwalder Stadion der TSV 1860 München den Halleschen FC empfängt, dann heißt es Tabellen-55. gegen Tabellenelfter - natürlich nicht mit Blick auf das aktuelle Tableau, sondern auf die ewige Tabelle der 3. Liga. Halle spielt seit 2012 ununterbrochen in der dritthöchsten Spielklasse im deutschen Fußball und konnte sich stets im relativ gesicherten Mittelfeld platzieren. Aktuell rangiert der HFC, dessen Präsident ein Löwen-Fan ist, auf Rang fünf. Warum 1860, derzeit Zehnter, in der ewigen Tabelle Letzter ist? Ganz einfach, für die Löwen ist es bekanntlich die erste Saison in dieser Liga überhaupt.

Daniel Bierofka hat Respekt vor dem Gast aus Sachsen-Anhalt, der vor allem durch seine starke Defensive zu überzeugen weiß. „Wir müssen gut angreifen, müssen Lösungen finden“, so der 1860-Coach, der auf die Dreierkette in der Abwehr, davor mit zwei Sechsern hinwies. Mit Herbert Paul wird der absolute Dauerbrenner den Löwen fehlen, der seine erste Minuten in dieser Spielzeit verletzt verpassen wird.

Der TSV 1860 und der Hallesche FC, dessen Fans zahlreich per Sonderzug nach München reisen werden, trafen bislang erst viermal aufeinander, das letzte Treffen gab es am 3. Mai 1992 in der Abstiegsrunde der 2. Bundesliga Süd (damals 0:0 in Halle). Von den besagten vier Duellen siegte Sechzig einmal, dreimal trennte man sich Remis (5:3 Tore). Eine Münchner Niederlage gegen den HFC hat es somit bislang noch nicht gegeben.

Ob das so bleibt, erfahren Sie am Samstag hier im Live-Ticker.

fw