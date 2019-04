Live-Ticker: Bierofka bringt fünf Neue - mehrere Stammspieler nicht mal im Kader

Viermal hintereinander hat der TSV 1860 zuletzt in der Liga verloren. Schaffen die Löwen im Toto-Pokal bei Viktoria Aschaffenburg dennoch den Sprung ins Finale? Der Live-Ticker.

Aschaffenburg - Aktuell läuft es bei den Münchner Löwen alles andere als rund. Viermal in Serie verlor die Mannschaft von Daniel Bierofka zuletzt in der 3. Liga und kommt der Abstiegszone immer näher. Auch am Samstag zogen die Blauen den Kürzeren.

Beim zweiten Spiel dieser Saison, das im Ersten lief und sogar direkt vor dem Revierderby übertragen wurde, verloren die Löwen mit 0:2 gegen den Karlsruher SC und zeigten dabei eine schwache Leistung. Dabei verletzte sich auch noch Simon Lorenz. Entgegen erster Annahmen ist es bei ihm aber kein Außenbandriss, sondern eine Kapselverletzung am Sprunggelenk.

TSV 1860 München: Bierofkas Appell an den Glauben

Daniel Bierofka appellierte nach der Partie an seine Spieler und sagte, dass man „jetzt nicht den Glauben verlieren“ dürfe. Das wird auch im Halbfinale des Toto-Pokals entscheidend sein. Zu diesem Spiel müssen die Blauen zur Viktoria nach Aschaffenburg reisen. Es geht um den Einzug ins Finale gegen die Würzburger Kickers und auch um eine Menge Geld, die eine Sieg im Toto-Pokal bringen würde, weil der Sieger im DFB-Pokal antreten darf.

Personell reisen die Löwen bis auf Lorenz mit voller Kapelle nach Aschaffenburg. Der zuletzt gesperrte Kapitän Weber kehrt zurück, während Herberts Pauls Sperre nur für die Liga und nicht für den Toto-Pokal gilt.

sh