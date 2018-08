Live-Ticker: 1860 mit wichtigem Hinweis an die mitgereisten Fans

Am Samstag tritt der TSV 1860 München beim VfR Aalen an und will in der 3. Liga den ersten Auswärtssieg einfahren. Ob es klappt, erfahren Sie hier im Live-Ticker.

12.25 Uhr: Noch anderthalb Stunden bis zum Anpfiff! Die Kabine blitzt und blinkt. Draußen hingegen ist es eher ungemütlich im Schwabenland. Deswegen gab‘s via Twitter für die mitgereisten Fans einen wichtigen Hinweis:

Wenn Aalen die Gäste-Fans schon im Regen stehen lässt, dann sollten die es vorher wenigstens wissen.

VfR Aalen gegen TSV 1860 München: Vorbericht

Nach vier Spieltagen in der 3. Liga hat der TSV 1860 München vier Zähler auf dem Konto und rangiert vor dem fünften Spieltag auf dem zwölften Platz. Grundsätzlich würde man an der Grünwalder Straße diese Platzierung am Ende unterstreichen, denn sie wäre gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt, doch angesichts der Spielverläufe spiegelt die Platzierung nicht das wider, was der Löwe bislang auf den Rasen gebracht hat. In Osnabrück verspielte 1860 am Ende den Sieg (2:2), in Kaiserslautern und gegen Uerdingen verlor man das Spiel noch in der Schlussphase (jeweils 0:1) - vier Zähler haben die Blauen also in den Schhlussminuten schon liegen lassen. Statt vier könnten sie acht Punkte auf dem Konto haben, das würde einen Platz in den Top Fünf bedeuten.

Doch der Rückblick bringt rein gar nichts, diese Schlussphasen-Pannen müssen ein Ende haben - am besten schon an diesem Samstag. Der TSV gastiert am Samstag in der Ostalb-Arena beim VfR Aalen, wo die Münchner bislang noch nie gewinnen konnten (zwei Remis, eine Niederlage). Insgesamt standen sich 1860 und Aalen bereits sechsmal gegenüber - zweimal siegten die Löwen, einmal der VfR (9:4 Tore). Verzichten müssen die Löwen auf Markus Ziereis, der sich im Toto-Pokal am Dienstag schwer verletzte.

Dass der VfR Aalen überhaupt noch in der 3. Liga spielt, ist bemerkenswert. In der Saison 2016/17 wurde ein Insolvenzverfahren gegen den Ex-Zweitligisten (2012-15) eröffnet, was einen Abzug von neun Punkten bedeutete. Trotz dieser Bürde konnte man den Abstieg dank einer herausragenden Rückrunde vermeiden, reihte sich am Saisonende auf Platz elf ein. Ohne den Punktabzug wäre der VfR sogar Fünfter geworden.

VfR Aalen gegen den TSV 1860 München - wer holt die Punkte und springt wieder ins vordere Tabellendrittel der 3. Liga? Hier im Live-Ticker erfahren Sie es!

fw