Löwen-Fans beziehen klar Stellung zu Ismaik-Statthalter, 50+1 und Verband

Am Dienstag gegen Buchbach stand natürlich der Last-Minute-Sieg der Löwen im Blickpunkt. Allerdings hatten auch die Fans des TSV 1860 einiges, was sie loswerden wollten.

München - Es war ein denkwürdiger Abend im Grünwalder Stadion am Dienstag. Der TSV 1860 rang den TSV Buchbach gerade noch so nieder, Jan Mauersberger schoss das 2:1-Siegtor in der vierten Minute der Nachspielzeit. Die Folge: Die Löwen bauen den Vorsprung auf Verfolger FC Bayern II auf sechs Zähler aus.

Das erste Regionalliga-Heimspiel des Jahres im Grünwalder Stadion nutzte aber auch der harte Kern der Löwen-Fans, um sich per Banner und Spruchbänder in der Westkurve zu verschiedenen Themen zu äußern.

+ © MIS / Renate Feil/M.i.S. „Hey, BFV. Im Gegensatz zu Euch haben wir anständige Arbeit ... gegen Spiele unter der Woche!“ Da braucht es eigentlich kaum eine Erklärung. Den Fans schmecken Englische Wochen grundsätzlich gar nicht. Angesichts der zahlreichen Absagen bleiben dem Bayerischen Fußball-Verband allerdings kaum Alternativen, als die Nachholspiele, zu dem auch die Partie 1860 gegen Buchbach zählte, unter der Woche zu platzieren.

Es ist allerdings nicht das letzte Mal, dass die Löwen in der Rückrunde außerhalb des Wochenendes ranmüssen. Schon am 19. März beim FC Ingolstadt II sind die Blauen erneut unter der Woche gefordert.

+ © MIS / Renate Feil/M.i.S.

„Die Mitgliederstimmen für die eigene Karriere benutzt - No Saki + Cassalette!!!“ Eine klare Ansage an die Statthalter von Hasan Ismaik. Ex-Präsident Peter Cassalette und der zurückgetretene Verwaltungsrat Saki Stimoniaris sind bei der Anhängerschaft nicht mehr sehr beliebt.

Der Grund für die Unbeliebtheit liegt auf der Hand: Erst arbeiteten beide für die Vereinsseite und sind nun, nachdem sie keine Funktion mehr im Verein hatten, auf die Seite von Investor Hasan Ismaik gewechselt. Verständlich, dass die Fans auf die beiden Ex-Vereinsfunktionäre keine allzu große Lust mehr haben. Stimoniaris soll sogar der vielgesuchte Maulwurf bei den Löwen gewesen sein, was er aber dementierte.

+ © MIS / Bernd Feil/M.i.S.

„Warum 50+1 niemals fallen darf? Wir sind das Musterbeispiel!“ Die aktive Fanszene bezieht damit klar Stellung und sieht den TSV 1860 als bestes Beispiel dafür, dass die Vereine in Deutschland weiterhin die Stimmenmehrheit der Fußballgesellschaften behalten müssen.

Auch bei den Löwen ist die Mehrheit der stimmberechtigten Anteile weiterhin Vereinshand. Allerdings ist wohl unstrittig, dass Investor Hasan Ismaik die eine oder andere Entscheidung auch gegen den Willen des Vereins durchgedrückt hatte. Wie schon ein altes Sprichwort sagt: „Wer zahlt, schafft an.“ Der ehemalige Löwen-Geschäftsführer Robert Schäfer hatte den Jordanier bereits Anfang der Woche hart kritisiert.

fw/sh

WhatsApp-News zum TSV 1860 gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für Löwen-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Löwen direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!