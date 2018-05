1860-Chef Scharold kündigt Schwarzmarkt-Händlern den Kampf an - Bitte um Mithilfe der Fans

Michael Scharold, Geschäftsführer des TSV 1860 München, will verstärkt gegen die Ticket-Schwarzmarkt im Rahmen der Relegation gegen den FC Saarbrücken vorgehen.

München - Unzählige Löwen-Fans wollen live dabei sein, wenn der TSV 1860 München am Sonntag den 27. Mai den 1. FC Saarbrücken zum Rückspiel in der Aufstiegs-Relegation zur 3. Liga im heimischen Grünwalder Stadion empfängt (wir berichten im Live-Ticker). Die große Nachfrage nach Tickets öffnet jedoch leider auch Tür und Tor für Schwarzmarkt-Händler, die Eintrittskarten zu horrenden Preisen verkaufen wollen. Löwen-Geschäftsführer Michael Scharold sagte nun mit Blick auf diese Aktivitäten dem illegalen Ticket-Markt den Kampf an.

Fans sollen dem Verein Informationen liefern

„Als Verein stehen wir für Bodenständigkeit, Ehrlichkeit und Solidarität. Unsere Stärke ziehen wir aus der großen Anzahl an Unterstützern und Fans in ganz Bayern. Daher ist uns daran gelegen, den Fans die Möglichkeit zu bieten, zu fairen Preisen Spiele unserer Mannschaft im Grünwalder Stadion zu sehen“, teilte Scharold über die vereinseigene Homepage mit. Um gegen den wachsenden Schwarzmarkt vorzugehen bittet der Geschäftsführer des TSV die Fans um Mithilfe. Löwen-Unterstützer die Informationen oder Hinweise zu illegalen Ticket-Aktivitäten haben, sollen dem Verein diese übermitteln, damit die nötigen Schritte eingeleitet werden können.

Fans des TSV, die von Schwarzmarkt-Aktivitäten Wind bekommen haben, können „aussagekräftige Hinweise“ per Mail an info@tsv1860.de schicken.

