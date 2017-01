Löwen mit neuem System: So will Pereira Sechzig spielen lassen

Troia - Zwei Testspiele an einem Tag, zwei 3:0-Siege - und das ganze mit einem neuen System. Vitor Pereira baut den TSV 1860 um. Wir erklären, wie das Spielsystem der Löwen aussehen soll.

Die beste Sicht auf die beiden ersten Testspiele des TSV 1860 im Trainingslager auf der Halbinsel Troia hatte Franz Hübl. Der Linksverteidiger des Bayernligisten TSV Dachau arbeitet bei den Löwen als Videoanalyst und filmt jedes Training und Spiel von einer ausfahrbahren Kanzel aus. Nicht ganz so hoch hinaus ging’s am Donnerstag für Trainer Vitor Pereira. Statt mit Hübl ins stählerne Krähennest zu steigen, kletterte der Portugiese auf eine Sanddüne und verfolgte das Geschehen von dort aus im Sitzen. Es sei ihm „wichtig, die Tests von einer erhöhten Position aus zu sehen“, erklärte er seine Maßnahme nach den beiden 3:0-Siegen gegen Zweitligist Sporting Lissabon B (Schützen: Mauersberger, Olic/FE, Lacazette) und den drittklassigen Real Sport Clube (Rodnei, Liendl/FE, Matmour). „Wir spielen ein neues System, einen neuen Stil. Ich bin happy mit dem, was ich gesehen habe, auch wenn das erste Match intensiver war. Wir haben die Ordnung gehalten, kein Gegentor kassiert und das umgesetzt was wir eingeübt haben.“

+ So spielte 1860 im ersten Test gegen Sporting B. Die Grundordnung: Pereira bevorzugt ein flaches 3-4-3, das in den Neunzigerjahren bei Ajax Amsterdam unter Trainer Louis van Gaal populär wurde. Vor der defensiven Dreierreihe agieren vier Mittelfeldspieler auf nahezu gleicher Höhe (siehe Schema). Die Zentrale bildeten im ersten Spiel Romuald Lacazette (defensiv) und Florian Neuhaus (offensiv), im zweiten Match versuchten sich Goran Sukalo (d.) und Michael Liendl (o.). Speziell von diesem Doppelherz hängt das Gelingen des 3-4-3 ab. Nach vorne sind die Wege kurz, die Außenspieler können mit den Außenstürmern effektive Paare bilden. Defensiv liegt die Gefahr darin, dass dem Gegner bei Ballverlusten in der Zentrale ein schneller und präziser Steilpass reicht, um die Deckung zu entblößen, wie es Sporting oft gelang.

+ So spielte 1860 im zweiten Test gegen Real Sport Clube. Die Umsetzung: Auffällig war, wie wohl sich Stojkovic und Busch im neuen System fühlten. Beide beackerten ihre Außenbahnen über 90 Minuten konsequent, harmonierten offensiv gut mit Levent Aycicek und Daylon Claasen und machten die defensive Dreierkette zur Fünferkette, wenn Sporting das Spiel aufbaute. Auch Kilian Jakob kam die Rolle als linker Mittelfeldspieler entgegen. Dass es insgesamt noch Abstimmungsprobleme gab, ist nach erst neun Tagen Vorbereitungszeit kein Wunder. Nicht umsonst sprach Pereira zuletzt von einer „big challenge“, einer großen Herausforderung, die dieses Sechzig für ihn darstelle.

+ Vitor ­Pereira auf Beobachtungsposten. © sampics / Stefan Matzke Die Reaktionen: Levent Aycicek, der Lacazettes Kopfballtor zum 3:0 im ersten Spiel aufgelegt hatte, freute sich darüber, dass die Mannschaft „viele neue Sachen auf den Weg bekommen“ habe. Stefan Aigner sprach von einem „System, das uns entgegenkommt, wenn wir konsequent pressen“. Präsident Cassalette reagierte nach dem Sporting-Spiel regelrecht euphorisch: „Ich bin begeistert, wie aggressiv die Mannschaft Forechecking gespielt hat, die Jungs geben richtig Gas. Busch lebt auf, auch Stoijkovic – da gibt es ein paar Neugeburten in der Mannschaft.“

Alles wunderbar also? Die Testspiele in der kommenden Woche werden zeigen, ob die Entwicklung im gewünschten Tempo weitergeht. Wer die Löwen kennt, der weiß, das die Vorbereitungszeit traditionell die schönsten Wochen des Jahres sind. Noch exakt 14 Tage bis zum Ernstfall gegen Fürth.

Ludwig Krammer