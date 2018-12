Löwen-Stürmer Johann Ngounou Djayo für DFB-Elf nominiert

Große Freude für 1860-Sturmjuwel Johann Ngounou Djayo: Der 17-Jährige wurde von DFB-Coach Frank Kramer für die U18-Länderspielreise nach Isreal nominiert.

Die Löwen haben wieder einen Nationalspieler in ihren Reihen. Als einziger Drittligist schickt der TSV 1860 München einen Spieler zum internationalen U18-Winterturnier in Israel.

Dort trifft der DFB auf Serbien und Gastgeber Isreal. Mit dabei: Johann Ngounou Djayo. Der Nachwuchsstürmer machte in der U19-Bayernliga mit fünf Toren auf sich aufmerksam und durfte auch schon erste Herrenluft bei der Zweitvertretung der Giesinger schnuppern.

Nun folgt am 08. Dezember also das nächste Highlight im Fußballjahr des 17-Jährigen, der mit seiner Nominierung den Aufwind bei 1860 unterstreicht. Neben Lorenz Knöferl ist er der zweite Junglöwe, der in dieser Spielzeit zu Länderspielehren kommt.