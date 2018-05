Genkinger verlässt 1860 - und wechselt zurück in Münchner Vorstadt

Lucas Genkinger wird den TSV 1860 am Saisonende nach drei Jahren verlassen und zu seinem ehemaligen Verein in die Münchner Vorstadt zurückkehren.

München - Der Kader der Löwen wird sich zur kommenden Saison verändern. Mit Lucas Genkinger hat ein weiterer Akteur einen neuen Verein gefunden. Der 23-Jährige wird vom TSV 1860 zu seinem alten Verein VfR Garching in die Münchner Vorstadt wechseln, das teilte der VfR am Dienstag mit. Beim Team aus Garching, das die Regionalliga-Spielzeit überraschend stark auf dem vierten Rang abschloss, ist Genkinger für die Sechser-Position vorgesehen.

Der Defensivspieler kam in dieser Saison lediglich zweimal in der Regionalliga, dafür aber 23 Mal in der Bayernliga für Sechzig zum Einsatz. Genkinger spielte bis 2009 in der Jugend des VfB Stuttgart, wechselte dann zum FC Bayern. Von dort verschlug es ihn 2014 zum VfR Garching, den er 2015 in Richtung TSV 1860 verließ. Genkinger reiste am Donnerstag mit dem Team nach Saarbrücken, wo das Hinspiel der Aufstiegsrelegation am Donnerstag steigen wird.

Als einziger fixer Abgang der Löwen stand bislang Felix Bachschmid fest, der zu Wacker Burghausen wechseln wird. Auch Lukas Aigner wird mit den Schwarz-Weißen von der Salzach in Verbindung gebracht.

fw