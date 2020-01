Ex-Löwe vor Wechsel in die Bundesliga: Hunderttausende Euro für den TSV 1860?

Marin Pongracic steht vor einem Transfer in die Bundesliga. Der Ex-Löwe wird mit dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht - und mit RB Leipzig. Bedeutet das weitere hunderttausende Euro für den TSV 1860?

Marin Pongracic war Verteidiger beim TSV 1860 München in der Abstiegssaison.

Der Defensivmann wechselte und spielt jetzt bei FC Red Bull Salzburg.

Nun scheinen Bundesligisten interessiert zu sein - winkt der Löwen der nächste Geldregen?

München/Wolfsburg - Marin Pongracic lernte beim TSV 1860 früh die harte Seite des Profi-Fußballs kennen.

In der Saison 2016/17, an deren Ende der Abstieg der Münchner Löwen unter Trainer Vitor Pereira stand, spielte der Kroate, gerade erst aus der Jugend befördert, die letzten sechs Spiele in der Zweiten Liga allesamt in der Abwehr durch.

Marin Pongracic stieg mit dem TSV 1860 München ab

Auch im Hinspiel der Relegation bei Jahn Regensburg (1:1, 0:2) kam der damals 19-jährige Innenverteidiger zum Einsatz.

Mittlerweile ist der Abwehrmann 22 - und hat immerhin ein Champions-League-Spiel absolviert. Im Juli 2017 war der Niederbayer für kolportiert eine Million Euro Ablöse vom TSV 1860 zum FC Red Bull Salzburg in die österreichische Bundesliga gewechselt.

Marin Pongracic wurde mit dem FC Red Bull Salzburg österreichischer Meister

Mit den Salzburgern wurde der gebürtige Landshuter 2018 und 2019 Meister, spielte bis zum Ende der vergangenen Saison unter dem neuen Gladbacher Coach Marco Rose. Sechs Mal durfte Pongracic in der Europa League ran, insgesamt 35 Mal lief er bisher in der österreichischen Bundesliga auf.

+ Eng am Mann: Marin Pongracic (li.) 2018 im Europa-League-Spiel des FC Red Bull Salzburg bei RB Leipzig. © picture alliance/dpa / Hendrik Schmidt

Doch zuletzt lief es nicht mehr bei ihm. In dieser Saison hat er, zurückgeworfen von einer Oberschenkelverletzung, erst sieben Pflichtspiele bestritten. Laut Salzburger Nachrichten könnte er den Klub nun in dieser Winter-Transferperiode wieder verlassen - und zwar in Richtung deutscher Bundesliga.

Transfer von Marin Pongracic? VfL Wolfsburg will den Ex-Löwen

Konkret: Pongracic soll vor einem Transfer zum VfL Wolfsburg stehen. Auch RB Leipzig, Schwesterverein der Salzburger, und der FC Southampton aus der Premier League, wo der Österreicher Ralph Hasenhüttl Trainer ist, sollen sich mit dem Ex-Löwen auseinandersetzen.

Wolfsburg wird ebenfalls von einem Österreicher trainiert, Oliver Glasner, Ex-Coach des Linzer ASK (LASK) - Glasner hatte vor dieser Spielzeit schon Nationalspieler Xaver Schlager aus Salzburg zu den „Wölfen“ geholt.

Doch was bedeutet das für Ex-Verein TSV 1860 München, nachdem Pongracic (Marktwert geschätzt sechs Millionen Euro) 2016 vom FC Ingolstadt an die Grünwalder Straße in Giesing gewechselt war?

Ein Vergleich: Anfang des Jahres war mit Julian Weigl ein weiterer Ex-Löwe vom BVB zu Benfica Lissabon gewechselt, für kolportiert 20 Millionen Euro Ablöse.

Transfer von Marin Pongracic: TSV 1860 würde wohl profitieren

Laut AZ sollen die Sechzger dank einer Vertragsklausel vom Weigl-Transfer 1,4 bis 1,6 Millionen Euro erhalten.

Als Pongracic einst verkauft wurde, hatte der damalige Interims-Geschäftsführer Markus Fauser auf Nachfrage wiederholt erklärt, dass die Löwen „ihren Job gemacht“ hätten.

Das bedeutet im Falle eines Transfers von Pongracic nach Wolfsburg wohl weiteres (dringend benötigtes) Geld für den TSV 1860. Um vielleicht unter Löwen-Trainer Michael Köllner in der Rückrunde in der Dritten Liga sogar noch in den Kampf um den Aufstieg eingreifen zu können.

pm