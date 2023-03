Merkur CUP ohne Löwen-Nachwuchs: 1860 nimmt nach Wildcard-Absage gar nicht teil

Manfred Schwabl und Uwe Vaders. Foto: Bodmer © Bodmer

Anpfiff für die 29. Auflage des Merkur CUP. Vergangene Woche fand die Auftaktveranstaltung der Spielkreise Landkreis München Nord und Süd, sowie Stadt München Südwest und Nordost des weltweit größten E-Junioren-Turniers statt.

München – Kurz nachdem Uwe Vaders die erschienenen Vereinsvertreter begrüßte, berichtete der Organisator des Merkur CUP gleich von einem durchaus delikaten Thema – die Nichtteilnahme des Nachwuchses des TSV 1860 München.

Der Verein hatte einen Start daran gekoppelt, direkt per Wildcard für die Kreisfinals qualifiziert zu werden. Ein Wunsch, den Vaders nicht erfüllen wollte. „Extrawürste kriegen sie nur über meine Leiche“, scherzte der Cup-Chef.

Nachdem einige Regeländerungen vorgetragen wurden, präsentierte er das neue Motto „Merkur CUP goes Green“, das neben der Förderung des Nachwuchsfußballs und der Vermittlung von Werten wie Respekt und Fairplay auch die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellt. Im Zuge dessen gibt es für Vereine, die Turniere oder Finalspiele nachhaltig ausrichten, ab jetzt eine finanzielle Unterstützung in Höhe von bis zu 350 Euro. „Geben sie sich einen Ruck“, appellierte Vaders. Tipps und Anhaltspunkten über mögliche Nachhaltigkeitsmaßnahmen fanden alle Anwesenden in ausgelegten Broschüren.

CUP-Schirmherr Manfred Schwabl betonte anschließend die enorme Bedeutung des Turniers für den Nachwuchsfußball und auch für die Profis. Schließlich machten Stars wie Thomas Müller, Mats Hummels, Sandro Wagner oder zuletzt auch Karim Adeyemi erstmals im Merkur CUP auf sich aufmerksam. „2013 ist mein Stern beim Merkur Cup aufgegangen“ zitierte Schwabl sein ehemaliges Haching-Talent Adeyemi, der die SpVgg damals mit drei Toren im Finale gegen den FC Bayern zum Titel schoss. Zudem verkündete der Haching-Präsident, dass Adeyemi sich jetzt beim Merkur CUP revanchieren will und einem kleinen Verein aus München eine Reise nach Dortmund mit Tickets für ein Heimspiel ermöglichen wird. Der neue „Karim Adeyemi Preis“ wird zwischen allen Mannschaften, die einen Fair-Play-Preis gewinnen, ausgelost. Die Gruppen-Auslosung der Qualifikationsturniere der jeweiligen Kreise finden Sie im Kasten rechts. (lr)