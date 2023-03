Klose-Sohn siegt bei 1860-Debüt: Zwillingsbruder muss noch warten

Von: Jörg Bullinger

Noah Klose, Sohn von WM-Rekordtorjäger Miroslav, hat sein Herrendebüt für den TSV 1860 gefeiert. © Imago Images / Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Großer Name beim TSV 1860 München. Noah Klose, Sohn von Torjäger-Legende Miro, hat am Samstag ein erfolgreiches Debüt im Bayernliga-Team der Löwen gefeiert.

München - Einen Stürmer des Formats von Miroslav Klose würde der TSV 1860 München in der aktuellen Lage sicher gerne in den eigenen Reihen wissen. In 307 Bundesliga-Spielen erzielte der WM-Rekordtorjäger (16 Treffer) 121 Tore für den 1. FC Kaiserslautern, Werder Bremen und den FC Bayern. Seine aktive Laufbahn hat der heute 44-Jährige 2016 beendet. Inzwischen ist Klose Trainer in Österreich und betreut mit dem SCR Altach seine erste Profi-Mannschaft.

Für die Löwen ist der Weltmeister von 2014 nie aufgelaufen, aber seine beiden Söhne Noah und Luan (beide 18) tragen dafür das blaue Trikot. 2021 wechselten die Zwillinge vom TSV Grünwald in die U17 der Löwen. Nach eineinhalb Spielzeiten an der Grünwalder Straße hat Noah jetzt sein Debüt im Herrenbereich gegeben, während Luan sich noch gedulden muss. Unter Trainer Frank Schmöller bekam Noah beim 3:0-Heimsieg gegen den FC Memmingen seine ersten Sekunden im Bayernliga-Team.

TSV 1860 München: Miroslav Kloses Sohn Noah feiert gegen FC Memmingen Debüt in Bayernliga Süd

In der Nachspielzeit schickte der 56-jährige Ex-Profi den Offensivspieler auf den Platz. Und es könnten noch weitere Einsätze folgen, denn die Bundesliga-Saison der A-Junioren ist seit dem vergangenen Wochenende bereits beendet. Die Junglöwen haben die Klasse gehalten und die Spielzeit in der Tabelle auf Rang sieben abgeschlossen. Auf dem gleichen Platz steht auch Schmöller in der Bayernliga mit seiner U23. Das Polster auf den ersten Relegationsplatz zur Landesliga beträgt elf Spieltage vor Saisonende 15 Punkte.

Gut möglich also, dass Schmöller weiteren Talenten aus der U19 in den kommenden Spielen eine Chance geben wird. Der gebürtige Hamburger, der unter Trainer-Legende Ernst Happel beim HSV seine ersten Schritte als Profi machte, hat seit seinem Amtsantritt im Juli 2019 schon einige Youngster an das Profiteam herangeführt. Leandro Morgalla, Niklas Lang und Marius Wörl nutzten beispielsweise das Sprungbrett und schafften es dauerhaft in den Drittliga-Kader. Sind die beiden Söhne des Fußballers des Jahres von 2006 die nächsten, die den Schritt nach oben schaffen? (jb)