TSV 1860: Halle-Fans pöbeln seit der Ankunft - Polizist im Gesicht verletzt

Vor dem Spiel des TSV 1860 München gegen den Halleschen FC kam es zu Auseinandersetzungen zwischen den Gästenfans und der Polizei. Ein Beamter wurde verletzt.

München - Der TSV 1860 München begrüßt zu seinen Heimspielen in der 3. Liga einige Teams, die auch jede Menge Fans mit in die Landeshauptstadt bringen. So auch beim Spiel der Löwen am Samstag, den 10. November. Wie wir berichteten, reisten die Halle-Fans mit einem Sonderzug nach München.

Und diese 600 Fans, die mit dem Zug am Hauptbahnhof ankamen, machten Probleme. Am Bahnsteig soll schon „gedrängelt und geschoben“ worden sein, wie ein Polizeisprecher mitteilt. „Wir wollen ja nicht, dass wer ins Gleis fällt“, so der Beamte. Deswegen wurden Zwangsmaßnahmen getroffen. Auch am Gästeeingang am Grünwalder Stadion kam es wieder zum einem Gedrängel. Abermals mussten die Polizisten eingreifen und die Supporter zurechtweisen. Auf dem Weg zum Stadion ist den Beamten noch kein Vorfall bekannt.

München: Polizist wird von einem Gästefan ins Gesicht geschlagen

Ein Beamter wurde bei einem Eingriff von einem Fan ins Gesicht geschlagen. Der Beamte musste behandelt werden. Die Schwere der Verletzung ist noch nicht bekannt.

Auch während der Partie kam es zu Problemen mit Halle-Anhängern. Auch die erst Halbzeit bot auf dem Platz hektische Szenen. Notbremse, Rote Karte für Halle und 1860 verschießt einen Elfmeter (Live-Ticker). Ein Gästefan auf der Haupttribüne zeigte ebenfalls keine Manieren und wurde auch seines Platzes verwiesen, wie ein Video von unserem Reporter Florian Fussek zeigt.

ank/ffu