Acht Monate nach Gründung: Münsinger-Löwen-Feier mit 1860er-Profis Hiller und Lang

Einen starken Rückhalt erlebten die 1860-Fußballer Niklas Lang und Marco Hiller (2. Reihe Mitte) bei der Weihnachtsfeier der Münsinger Löwen im Vereinsheim des SV Münsing-Ammerland. Foto: Peter Herrmann © Peter Herrmann

Nicht einmal acht Monate nach der Gründung des Fanclubs Münsinger Löwen gelang dem Vorsitzenden Adrian Miggisch ein besonderer Coup.

Mit Torhüter Marco Hiller und Innenverteidiger Niklas Lang besuchten gleich zwei Spieler des Drittligisten TSV 1860 München die erste Weihnachtsfeier des neuen Münsinger Clubs. Dabei mussten sich die zwei Profis auch kritischen Fragen der Sechzger-Fans stellen. Florian Buchloh, Kapitän des Kreisligisten SV Münsing-Ammerland und Moderator der Fragerunde, erinnerte den 1860-Keeper zunächst an das Jubiläumsspiel vom 23. September. Damals traf Hans Zachenbacher nach einer halben Stunde zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich und ließ Marco Hiller keine Abwehrchance. „Das Gegentor hat mich so hart getroffen, dass ich mich in der Halbzeit auswechseln ließ“, gestand Hiller scherzhaft. Am Ende setzte sich der Drittligist standesgemäß 8:1 gegen die aufopferungsvoll kämpfenden Münsinger durch. Die Sportanlage am Hartlweg kennt der gebürtige Starnberger Niklas Lang noch von einigen Auftritten als Jugendspieler. „Ich habe hier öfters gespielt und bin deshalb auch gerne zu dieser Weihnachtsfeier ins Vereinsheim gekommen“, erklärte der 20-Jährige.

Bei kritischen Nachfragen zum Verbleib des in Fankreisen nicht ganz unumstrittenen Löwentrainers Michael Köllner positionierten sich beide Profis klar. „Das ist innerhalb der Mannschaft kein Thema und wird von einigen Medien etwas hochgespielt“, sagte Hiller. Noch einfacher ließ sich die Frage nach den Wünschen fürs kommende Jahr beantworten. „Gesund bleiben und in die Zweite Liga aufsteigen“, legte sich Lang fest.

Die Münsinger Löwen wollen die zuletzt etwas ins Straucheln geratene Mannschaft dabei auch auswärts lautstark unterstützen. So ist am 1. April eine Busfahrt zum Auswärtsspiel gegen den Aufstiegskonkurrenten FC Ingolstadt geplant. Fanclubmitglied Franz Schwarz hat ganz andere Entfernungen auf sich genommen. In jungen Jahren reiste er 1965 zum Europapokalfinale nach London und erlebte dort die 0:2-Niederlage der Löwen gegen West Ham United. „Etwas Ähnliches werden wir so schnell nicht mehr erleben“, stellte er fest. (ph)