Nur noch drei Punkte Vorsprung: FCI nutzt spielfreies Wochenende der Löwen

Der Vorsprung des TSV 1860 auf seine Verfolger ist am Samstag weiter geschmolzen. Keiner der Kontrahenten in der Spitzengruppe ließ Punkte liegen.

Der TSV 1860 München hat an diesem Wochenende spielfrei, die Konkurrenz aber war im Einsatz - und nutzte die Gelegenheit, um den Rückstand auf die Löwen weiter zu verkürzen. Sowohl der FC Ingolstadt II, der 1. FC Nürnberg II als auch der 1. FC Schweinfurt 05 fuhren am Samstagnachmittag Dreier ein.

Die kleinen Schanzer hatten beim FC Pipinsried lange Zeit so ihre Probleme, waren 0:1 und 1:2 in Rückstand. Nach 62 Minuten konnte Ingolstadt aber ausgleichen und die Partie noch in einen 5:2-Auswärtserfolg drehen. Die kleinen Clubberer aus Nürnberg hatten dagegen beim 5:0-Heimsieg über den FC Unterföhring keinerlei Probleme, Schweinfurt holte einen sicheren 2:0-Erfolg zu Hause gegen die Zweitvertretung der SpVgg Greuther Fürth.

Sechzig nur noch drei Punkte vor Ingolstadt II

Der Vorsprung des TSV 1860 schmilzt damit auf nur noch drei Zähler. Hinter den Blauen lauert Ingolstadt II, weitere vier Punkte dahinter warten der 1. FC Nürnberg II und der 1. FC Schweinfurt 05 auf Patzer der Konkurrenz.

Damit ist die Entscheidung um die Herbstmeisterschaft vertagt, sie fällt am kommenden Dienstag. Dann empfängt 1860 im Grünwalder Stadion die SpVgg Bayreuth.

fw

