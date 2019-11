Live-Ticker: Löwen in Halle gefordert - Beer stellt nach Bierofka-Aus dreimal um

Der TSV 1860 München muss zum Halleschen FC. Wie schlagen sich die Löwen im ersten Spiel nach Daniel Bierofka? Wir sind im Live-Ticker dabei.

Der TSV 1860 München tritt in der 3. Liga gegen den Halleschen FC an.

Es ist das erste Spiel nach der Trennung von Trainer Daniel Bierofka.

Bierofkas ehemaliger Co-Trainer Oliver Beer steht erstmals in der Verantwortung.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker. Der TSV 1860 München ist am Samstag ab 14 Uhr beim Halleschen FC zu Gast. Bei uns verpassen Sie kein Highlight der Partie. +++

München - Daniel Bierofka ist passé - die Münchner Löwen stehen am Samstag vor dem ersten Spiel nach der Trennung von ihrem Trainer. Das Thema Bierofka beschäftigt die Sechzig-Fans natürlich enorm. Und vor allem die Frage: Wer wird sein Nachfolger?

1860-Legende Karsten Wettberg hat bereits eine klare Vorstellung, wer der neue Löwen-Dompteur werden soll. Außerdem werden bereits viele weitere Kandidaten gehandelt. Interimsweise hat Oliver Beer, der bisherige Co-Trainer, das Amt übernommen. Investor Hasan Ismaik hat dagegen ebenfalls mit einigen Aussagen aufhorchen lassen.

Am Samstag richtet sich der Fokus auf den Fußball: Die Löwen sind in Halle gefordert. Wenn man sich langfristig von den Abstiegsplätzen fernhalten möchte, sind auch in der Fremde endlich Punkte gefordert. Auswärts stehen bislang nur drei Punkte zu Buche (vom 1:0-Sieg in Chemnitz) die übrigen sechs Partien wurden zum Teil haushoch verloren. Die Löwen sind das zweitschwächste Auswärtsteam der Liga.

Zuhause hat man mehr Biss - so gesehen beim 4:2 über Viktoria Köln. Obwohl der Sieg ein paarmal auf der Kippe stand, überzeugte die Elf von Ex-Trainer Daniel Bierofka vor eigenem Publikum erneut. Kann der TSV 1860 diesen Schwung mit nach Halle nehmen und endlich auch auswärts überzeugen? An den HFC hat man nicht die besten Erinnerungen, beim jüngsten Gastspiel kam man mit 0:3 unter die Räder. Wir sind am Samstag im Live-Ticker dabei, wenn die Löwen zur Revanche antreten.

