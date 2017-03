Sechzig-Boss wettert nach Absage in Lotte: „Wettbewerbsverzerrung“

München - Die Spielabsage in Lotte stößt bei den Löwen auf Unverständnis. Präsident Peter Cassalette kritisiert den DFB als Pokal-Ausrichter. Die Sportfreunde nehmen es locker.

Die Absage des DFB-Pokal-Viertelfinals der Sportfreunde Lotte gegen Borussia Dortmund wegen Unbespielbarkeit des Platzes hat beim TSV 1860 für erhebliche Verstimmung gesorgt. Fans der Löwen empörten sich in den sozialen Netzwerken mit harschen Worten über die Entscheidung von DFB-Schiedsrichter Dr. Felix Brych. Und auch 1860-Präsident Peter Cassalette, der noch bis Freitag im Urlaub auf Mallorca weilt, wollte die Angelegenheit am Mittwoch nicht unkommentiert lassen.

Der DFB messe bei seiner Beurteilung „offenbar mit zweierlei Maß“, sagte Cassalette gegenüber der tz. „Wenn die Dortmunder spielen, dann geht es plötzlich um die Sorgfaltspflicht. Dabei waren unsere Spieler vor drei Wochen auf diesem Acker genauso gefährdet wie jetzt die Dortmunder. Nur bei uns musste das Spiel mit aller Gewalt stattfinden. Das hat schon was von Wettbewerbsverzerrung. Und es bleibt ein übler Nachgeschmack. Vielleicht hätten wir unter Protest spielen sollen.“ Als schlechter Verlierer will Cassalette allerdings nicht dastehen. „Lotte war an dem Abend besser, wir sind verdient ausgeschieden, Platz hin oder her. Mir geht’s hier ums Prinzip: warum ein Erstligist anders behandelt wird als ein Zweitligist.“ Auch Hasan Ismaik pflichtete Cassalette bei.

+ So sah der Rasen in Lotte am Dienstagabend aus. © dpa

Viel Regen und heftige Schneeschauer sorgen für Absage

Schiedsrichter Brych hatte die Absage am Dienstag in der ARD so begründet: „Der Platz ist völlig durchweicht. Es gab viel Regen in der Nacht, dazu kamen die heftigen Schneeschauer vor dem Spiel.“ Noch kurz vor dem geplanten Anpfiff waren Marco Reus & Co. über das morastige Geläuf im Frimo Stadion gestapft, doch wenige Minuten nach der Platzbegehung entschied sich Brych zur Absage.

Ein Faktor für die Absage der Partie gegen Dortmund könnte auch der enger gestaffelte Terminkalender gewesen sein. Lagen zwischen Pokal-Achtelfinale und -Viertelfinale lediglich drei Wochen, so trennen Viertelfinale und Halbfinale fast anderthalb Monate. Ein Ausweichtermin für das Spiel gegen den BVB war deshalb leichter zu finden.

Mittwochnachmittag setzte der DFB die Partie für den 14. März an und legte Lotte die Austragung in einem Ausweichstadion nahe. Infrage kämen beispielsweise Osnabrück (12 km) oder Bielefeld (74 km entfernt). Trainer Ismail Atalan nimmt’s mit Humor: Jetzt müsse er sich wohl „eine neue Motivationsrede ausdenken“, sagte er und lachte.

