Ex-Löwe greift Trainer während Halbzeit an - Verletzter muss ins Krankenhaus

Viele Spieler waren im letzten Jahrzehnt beim TSV 1860 München unter Vertrag. Doch nicht alle Karrieren verlaufen nach dem Musterbeispiel. So wie dieser Fall zeigt.

Pforzheim - In der Oberliga Baden-Württemberg hat ein Spieler des 1. CfR Pforzheim seinen Trainer tätlich angegriffen und so schwer verletzt, dass dieser ins Krankenhaus musste. Der Verein kündigte Kushtrim Lushtaku daraufhin fristlos, zeigte ihn an und verhängte ein Stadionverbot. Laut Pressemitteilung attackierte Lushtaku seinen Coach Gökhan Gökce am Samstag in der Halbzeitpause der Partie gegen den TSV Ilshofen (0:2).

Trainer des 1. CfR Pforzheim zog sich eine Körperprellung zu

„Der Angriff stand offensichtlich im Zusammenhang mit einem Elfmeter für Pforzheim wenige Minuten zuvor. Kushtrim Lushtakus Bruder Kreshnik Lushtaku hatte diesen nicht verwandelt“, hieß es am Sonntag. Gökce erlitt eine Körperprellung. „Der langjährige Trainer des 1. CfR zog sich dabei eine Körperprellung zu. Um sicher zu gehen, dass keine schwereren Verletzungen vorliegen, ließ sich Gökce noch am Nachmittag ärztlich untersuchen“, heißt es außerdem in der Meldung.

Lushtaku war 2009/2010 beim TSV 1860 München unter Vertrag. Nach einem Probetraining verpflichteten die Löwen den damals 19-Jährigen. Den Durchbruch schaffte er nie und war hauptsächlich in der zweiten Mannschaft im Einsatz. Nach seiner Zeit in München war unter anderem für Fortuna Köln (2013/2014) als auch Eintracht Trier (2014) tätig. Bei seinen weiteren Stationen zog es ihn von Schweden, nach Kosovo und Albanien bis er wieder zu Pforzheim kam.

dpa/ank