Löwen-PK: Pereira streicht Rot-Sünder - Ismaik überraschend bei 1860

München - Nach dem Pokal-Aus in Lotte empfängt der TSV 1860 am Samstag Karlsruhe zum Zweitliga-Kellerduell. Zuvor stellt sich Trainer Vitor Pereira am Freitag den Fragen der Presse.

+++ Der TSV 1860 hat etwa eine Stunde nach dem Ende der Pressekonferenz den Kader für das Heimspiel gegen Karlsruhe veröffentlicht. Nicht dabei sein wird Ribamar, der Rot-Sünder aus dem Pokal-Spiel gegen Lotte. Er hätte spielen dürfen, da die Sperre nur für den DFB-Pokal gilt.

Ortega, Zimmermann - Uduokhai, Ba, Wittek, Bülow, Boenisch, Lumor - Liendl, Adlung, Busch, Claasen, Aigner, Aycicek, Lacazette - Amilton, Gytkjaer, Olic.

+++ Das war es mit der Pressekonferenz. Die Löwen erwarten 17.000 bis 18.000 Zuschauer gegen den KSC.

+++ Pereira: „Natürlich würde ich lieber auf einer gemütlicheren Position stehen, in der Mitte der Tabelle oder im Aufstiegskampf. In so einer Position wäre es einfacher eine Spielidee zu vermitteln, um den Spielern Selbstvertrauen zu geben. Aber die Realität ist eine andere. Das Ziel, ist die Balance in der Mannschaft zu finden, wir müssen diese Balance suchen. Deshalb wird rotiert und auch Spieler auf anderen Positionen eingesetzt. Manchmal macht man dabei einen oder zwei Schritte zurück, da muss man wieder einen nach vorne machen. Das ist Teil der Entwicklung einer Mannschaft.“

+++ Zum per Leihvertrag geregelten Nicht-Nominierung von Stefan Mugosa beim KSC will sich Pereira nicht äußern.

+++ Pereira will das 4-3-3-System beibehalten: „Wir sind seit einem Monat an diesem System am Arbeiten. Es würde keinen Sinn machen, daran etwas zu ändern. Wir wollen es weiter festigen.“

+++ Ribamar wurde für seine Rote Karte gegen Lotte für drei Partien gesperrt.

+++ Pereira über die Bekanntgabe des Kaders nach der PK: „Warum soll ich jetzt über Spieler reden, die nicht im Kader sind? Die Mannschaft ist wichtig. Ich briuche nicht über die Spieler einzeln reden. Da lenkt sich der Fokus drauf - und das will ich nicht.“

+++ Pereira über den Kader gegen den KSC: „Ich bin noch auf der Suche nach einer taktischen Balance. Das ist nach einem Monat klar - auch, dass da noch einige Spieler rotieren. Es ist normal, dass es einige Änderungen geben wird. Die Elf für Karlsruhe ist noch offen. Jan Mauersberger ist der einzige, der nicht zur Verfügung steht. Den Kader bekommt Ihr gleich.“

+ Vitor Pereira. © sampics / Stefan Matzke +++ Pereira: „Es war ein sehr spezielles Spiel gegen Lotte. Die zweite Hälfte gegen Bielefeld war gut, da haben wir das Spiel in den Griff bekommen. Das Lotte-Spiel war speziell. Wir haben gegen den Rasen und einen gut organisierten Gegner gespielt. Mit Respekt zu Lotte und dem DFB-Pokal: Ich möchte eine neue Seite aufmachen und dass Sie fragen zu morgen stellen!“

+++ Pereira über die Reaktion Ismaiks auf das Pokal-Aus: „Er ist wie ich und wir alle enttäuscht. Das Ziel, warum er mich hierher geholt hat, ist eine Mannschaft zu formen. Das braucht Zeit.“

+++ Pereira über den Besuch von Hasan Ismaik: „Er hat uns bereits vorher gesagt, dass er das Spiel morgen ansehen will. Ich habe ihn schon getroffen und wir gehen jetzt dann gemeinsam Mittagessen.

+++ Pereira über das Pokal-Aus in Lotte: „Es war für eine Enttäuschung, für uns alle. Pokal in Deutschland ist sehr schwierig, die Mannschaften sind gut vorbereitet. Schade, dass wir das nicht geschafft haben. Ergebnisse helfen dabei. Wir müssen uns konzentrieren, damit wir morgen die Punkte einfahren.

+++ Pereira: „Es geht Regeneration steht, wir fokussieren uns auf die Liga. Karlsruhe ist eine Mannschaft, die mit dem neuen Trainer vier Punkte geholt. Sie spielen sehr kompakt. Wir müssen fokussiert sein, konzentriert sein. Wir müssen unsere ganze Qualität abrufen, um morgen als Gewinner vom Platz gehen zu gehen.”

+++ Vitor Pereira ist da!

+++ Vielleicht erfahren wir auf der Pressekonferenz etwas mehr über den Besuch von Hasan Ismaik beim TSV 1860. Allerdings warten wir noch auf Trainer Vitor Pereira. Gleich geht es aber los.

+++ Das ist überraschend! Hasan Ismaik ist eben an der Grünwalder Straße eingetroffen, seine Wägen stehen direkt auf dem Trainingsgelände in Giesing. An seiner Seite war auch Geschäftsführer Anthony Power. Der Grund für den Besuch des Hauptgesellschafters ist derzeit noch nicht klar.

+ © Ludwig Krammer +++ Wie die Löwen vor der Pressekonferenz bekannt gaben, hat sich Verteidiger und Kapitän Jan Mauersberger einen Muskelfaserriss zugezogen und fehlt Sechzig somit gegen Karlsruhe.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker von der Pressekonferenz des TSV 1860 München vor dem Kellerduell mit dem Karlsruher SC. Wir erwarten um 13 Uhr Cheftrainer Vitor Pereira im Pressestüberl an der Grünwalder Straße. Gespannt darf man auf die Reaktionen Pereiras auf das peinliche DFB-Pokal-Aus der Löwen bei den Sportfreunden Lotte sein. Streicht er Spieler aus dem Aufgebot? Stellt er um?

Fakt ist: Das Duell mit dem KSC ist immens wichtig für Sechzig. Die Münchner rangieren auf dem 14. Platz - direkt dahinter mit einem Punkt weniger auf dem Konto stehen die Badener. Heißt: Bei einer Niederlage des Pereira-Teams überholt Karlsruhe den TSV 1860. Und gewinnt Bielefeld sein Spiel an diesem Wochenende, rutschen die Löwen gar auf den Relegationsplatz. Das gilt es zu verhinden.

