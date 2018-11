Live-Ticker: Löwen gastieren in Münster - Kapitän Weber zurück in der Startelf

Der TSV 1860 München gastiert am Samstag beim SC Preußen Münster. Können die Löwen beim Tabellenzweiten punkten? Wir berichten im Live-Ticker.

Preußen Münster gegen TSV 1860 München: Vorbericht

Das wird eine ganz schwere Aufgabe für den TSV 1860 München. Die Löwen müssen am Samstag bei der Mannschaft der Stunde der 3. Liga antreten, es geht zum SC Preußen Münster. Der Tabellenzweite hat die meisten Siege aller Teams eingefahren, mit 23 Treffern aus 13 Spielen den besten Angriff, und in den letzten fünf Ligapartien gab es vier Siege und ein Remis (1:1 in Unterhaching). Die Löwen müssen kratzen, beißen, kämpfen, damit etwas Zählbares im Gepäck nach München landet.

Ein ganz besonderes Spiel wird es für Adriano Grimaldi. Für den weiß-blauen Fan-Liebling ist es die erstmalige Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte, er war bekanntlich im Sommer von Preußen Münster an die Grünwalder Straße gewechselt. Angst vor einem ungemütlichen Empfang hat er nicht, wie er zuletzt erklärte, auch wolle er bei einem Torerfolg gegen die alten Kollegen jubeln.

Das Preußenstadion wird bestens gefüllt sein, es wird mit rund 2000 Löwen-Fans im 14.000 Zuschauer fassenden Rund gerechnet. Ein Großteil des Anhangs des TSV 1860 reist per Sonderzug an. Da der SC Preußen Münster seit einiger Zeit Probleme mit einem Fanboykott hat, dürften sich die Blauen schnellstens die Hoheit auf den Rängen sichern.

Hoffentlich machen es Ihnen die Akteure in den blauen Trikots auf dem Rasen nach ...

fw, fd