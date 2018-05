Rauschende Aufstiegsparty: „Der erste Schritt in die Richtung, wo Sechzig hingehört“

Emotionale Party in Weiß und Blau: Der TSV 1860 München feiert ein Jahr nach dem Absturz in die Regionalliga als Aufsteiger in die 3. Fußball-Liga. Tausende danken Aufstiegstrainer Daniel Bierofka und Playoff-Held Sascha Mölders.

München - Torheld Sascha Mölders und sein frisch mit Bier geduschter Trainer Daniel Bierofka wurden von den anderen Aufsteigern auf den Zaun gezogen. Schon im Grünwalder Stadion starteten die Münchner Löwen als künftiger Fußball-Drittligist eine rauschende Party in Weiß und Blau, für die Fans gab's Freibier.

„Das war der Hammer. Emotional ohne Ende. Ich kann noch gar nicht glauben, was wir hier geschafft haben“, sagte der vom Anhang mit Sprechchören gefeierte Bierofka, der nach dem Absturz des Teams in die Viertklassigkeit der wichtigste Mann war. „Was die Mannschaft in den beiden Spielen gegen Saarbrücken rausgehauen hat, war sensationell.“ Die Anhänger stürmten den Rasen, tanzten, sangen und jubelten dort mit.

Saarbrücken hatte die Löwen am Abgrund

Die 12.500 Zuschauern in der Giesinger Traditionsspielstätte erlebten bis zur Aufstiegsfeier des TSV 1860 München aber großen Nervenkitzel. Drei Tage nach dem 3:2-Erfolg beim 1. FC Saarbrücken mussten die Löwen zu Hause beim Stand von 0:2 durch ein Eigentor von Jan Mauersberger (33. Minute) und einen Treffer von Sebastian Jacob (58.) schon den Playoff-Kater fürchten. Bis wieder Sascha Mölders zuschlug (der Spielverlauf im Ticker zum Nachlesen).

Der frühere Augsburger Bundesligastürmer traf nach seinem Doppelpack im Auswärtsspiel diesmal per Foulelfmeter zum erleichternden 1:2 (67.). Joker Simon Seferings machte dann Sekunden nach seiner Einwechslung alles klar (83.). „Ich bin unmenschlich glücklich“, sagte Mölders.

Von einer „Willensleistung“ sprach der starke Offensivspieler Niko Karger und hielt wie die meisten Münchner eine Bierflasche in der Hand. „Wir sind zurecht Meister geworden und nach zwei Spielen auch verdient aufgestiegen“, sagte Karger. Die Mannschaft feierte schon mal auf einem Doppeldeckerbus. „Ganz München steht Kopf, die Nummer 1 der Stadt sind wir“, rief der euphorisierte Spieler Aaron Berzel. Und Torhüter Marco Hiller meinte mit Blick auf Team, Anhang und Club: „Wir sind die Geilsten.“

Gorenzel: „Kräfte bündeln für den nächsten Schritt“

Die Löwen dürfen nach dem krachenden Absturz in die Viertklassigkeit vor einem Jahr nun wieder im besser bezahlten Fußball ran. „Das ist der erste Schritt in die Richtung, wo 60 hingehört“, sagte der Sportliche Leiter Günther Gorenzel. Vor zwölf Monaten war der deutsche Meister von 1966 nach der Niederlage in der Relegation gegen Jahn Regensburg wegen finanzieller Probleme gleich in die Regionalliga durchgereicht worden. „Ich kann nur an alle appellieren, die Kräfte in diesem Club alle zu bündeln, um den nächsten Schritt in Angriff zu nehmen.“

Die ersten Neuzugänge stehen schon lange fest. Alessandro Abruscia (Stuttgarter Kickers), Kristian Böhnlein (SpVgg Bayreuth), Herbert Paul und Marius Willsch (beide 1.FC Schweinfurt 05) stehen künftig im 1860-Kader. „Wir wollen auch die nächste Schritte in Angriff nehmen, da brauchst du sicher Spieler, die Erfahrung in der 2. oder 3. Liga haben“, sagte Gorenzel.

„Man braucht das eine oder andere Quäntchen Glück, das haben wir gehabt“

Der Sportliche Leiter war erleichtert, dass die Aufstiegs-Playoffs ein Happy End hatten. „Man braucht das eine oder andere Quäntchen Glück, das haben wir gehabt“, sagte Gorenzel. „Wir mussten den einen oder anderen schweren Moment überstehen, da haben uns die Fans getragen.“

Und dann war da ja noch Mölders. Nach seinem Doppelpack beim 3:2 im Hinspiel übernahm der 33-Jährige beim Stande von 0:2 auch zu Hause Verantwortung. Den an Benjamin Kindsvater verursachten Foulelfmeter verwandelte er eiskalt. Als dann noch Seferings zuschlug, konnte die Party nach einigen bangen Minuten in der Schlussphase und einer drohenden Verlängerung endlich gestartet werden. „Was wir nach dem 0:2 noch gemacht haben, zeigt, was das für eine Mannschaft ist“, sagte Mölders.

