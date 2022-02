Ex-Löwe Reiner Maurer: Bundesliga-Debüt mit 62 – wo er Einheimischer ist

Von: Günter Klein

Im Licht der Öffentlichkeit: Reiner Maurer. © Klaus Rainer Krieger / Imago images

Reiner Maurer steht mit 62 Jahren vor seinem Debüt als Cheftrainer in der Bundesliga. Der Ex-Löwe vertritt den erkrankten Markus Weinzierl.

Augsburg – Für mehr Münchner Profifußball-Geschichte kann ein Mensch gar nicht stehen. Reiner Maurer war Spieler in Unterhaching, bei den Bayern und 1860, als Trainer diente er mehrmals den Löwen und dann auch noch Türkgücü. Das war die letzte Station, bis 2020. „Meinen Vertrag habe ich erfüllt, aber es geht noch um die Aufstiegsprämie.“ Die Anerkennung dafür, den Club in die 3. Liga geführt zu haben, hätte er gerne noch. „Die Sache“, sagt er, „liegt bei meinem Anwalt.“

Trotz der zahlreichen München-Bezüge würde Maurer sich nicht als Münchner bezeichnen. Er arbeitet seit knapp einem Jahr beim Bundesligisten FC Augsburg. Maurer sagt: „Das hier ist meine Heimat, ich bin ein richtiger Einheimischer.“ Er stammt aus Mindelheim im Allgäu, wo man sich stets an Augsburg als Oberzentrum orientierte. Als junger Spieler schlug Reiner Maurer seine Schlachten mit dem FC Memmingen gegen die Augsburger Vereine FCA und TSV Schwaben, erlebte die emotionalen schwäbischen Hallenmeisterschaften in Augsburg mit, und sein letztes Spiel mit Türkgücü war vor zwei Jahren im alten Rosenaustadion gegen den FCA II.

Reiner Maurer: Cheftrainer für ein Spiel

Und jetzt, ein paar Kilometer weiter stadtauswärts in der WWK-Arena und kurz, nachdem er 62 geworden ist, wird Reiner Maurer zum Bundesliga-Cheftrainer. Zumindest für das eine Spiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den SC Freiburg. Er vertritt den von einer Covid-Infektion betroffenen Cheftrainer Markus Weinzierl. Die Kameras werden sich auf ihn richten, die Kommentatoren seinen Lebenslauf zusammenfassen: die Stationen in München, die Jobs in Griechenlands 1. und Thailands 2. Liga.

„Für mich ändert sich nicht viel, ich spüre keine andere Verantwortung. Wir haben eine klare Aufgabenteilung im Trainerteam.“ Maurer ist Assistent wie Jonas Scheuermann und Tobias Zellner und eigentlich zuständig für die Förderung junger Spieler. So wurde das definiert, als 2021 drei Spieltage vor Saisonende Markus Weinzierl für Heiko Herrlich verpflichtet wurde, man einen weiteren Co-Trainer suchte und auf ihn kam. Dass Augsburgs Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter ihn von 1860 kannte, schadete nicht. „Reiner Maurer war frei, Markus und er haben sich getroffen und kennengelernt, Markus war mit ihm einverstanden“, blickt Reuter zurück, „aber an den Fall, dass Reiner den Cheftrainer mal vertreten müsste, habe ich nicht gedacht.“

FC Augsburg: FCB-Talent Lasse Günther in der Startelf?

Die Jugendpflege hat Maurer bislang nicht so verwirklichen können, wie er das geplant hatte. Corona funkte dazwischen. „Wir wollten nicht aus dem Nachwuchsleistungszentrum was einschleppen, das Fördertraining fällt seit Monaten aus“, erklärt er den verhaltenen Austausch mit der vom Ex-Unterhachinger Claus Schromm geleiteten Abteilung. Maurer würde die Jungs beschäftigen, das ist klar. „Ich bin ein Verfechter von viel Training.“ Bei 1860 hat Maurer das NLZ mitentwickelt, als Ausbilder war er an der imposanten Bilanz beteiligt, die er stolz zitiert: „Wir waren mal weltweit der Verein, der die meisten Spieler in die Top-5-Ligen gebracht hat – vor den Boca Juniors und Ajax Amsterdam.“

In Augsburg hat er sich des aus der FC-Bayern-Jugend geholten 18-jährigen Lasse Günther angenommen („Der kam als Rechtsaußen und ist nun als linker Verteidiger eine Option für die Start-Elf“), doch tief in der zweiten Saisonhälfte geht es weniger um mittelfristige Zukunftsperspektiven als erst einmal um den Klassenerhalt. Der FCA steht auf dem Relegationsrang, findet keine Konstanz –auch wenn Markus Weinzierl und Stefan Reuter an der Seitenlinie immer alles geben. Manager Reuter will sich am Samstag zurücknehmen, und Maurer steht eh für Bedächtigkeit. Beziehungsweise: Sitzt. „Ich werde normal dasitzen“, kündigt er an, die Coaching-Zone nicht durchpflügen zu wollen, wie Chefanweiser das in der Regel tun. Dafür ist Maurer nicht der Typ. „Meist werde ich nur Ende der ersten und Anfang der zweiten Halbzeit etwas lauter.“ (Günter Klein)