1860-Präsident Reisinger wehrt sich: Geschäftsführer Pfeifer war bei Treffen mit Horst Heldt dabei

Von: Uli Kellner

Robert Reisinger und Marc-Nicolai Pfeifer haben sich in Mannheim mit Horst Heldt (li.) zu Verhandlungen getroffen. © Imago Images / Ulrich Wagner

Nächste Runde im Löwen-Zoff. Präsident Robert Reisinger reagiert auf die Vorwürfe von Saki Stimoniaris und setzt sich zur Wehr.

München - Suche nach Sportdirektor verschleppt, Kader eigenmächtig geplant, mit Hilfe von externen Beratern . . . In unserer Zeitung forderte Saki Stimoniaris Löwen-Präsident Robert Reisinger auf, Beweise für seine Anschuldigungen zu liefern oder „sie unverzüglich zu widerrufen“. Via SZ hat Reisinger nun zwar keine Entschuldigung, aber zumindest ein paar Erklärungen geliefert.

„Das war kein Alleingang, Herr Pfeifer war bei dem Treffen mit Horst Heldt in Mannheim dabei.“

Über sein Treffen mit Horst Heldt in Mannheim, bei dem kein Investorenvertreter involviert war, sagte er: „Das war kein Alleingang, Herr Pfeifer (der Geschäftsführer/Red.) war bei dem Treffen mit Horst Heldt in Mannheim dabei.“ Anders als die HAM-Seite, die ja der Meinung gewesen sei, „dass wir keinen Sportdirektor brauchen“. In Mannheim hatte Reisinger über den Sommer ein berufliches Projekt geleitet.

Ferner sagte der Präsident zum Vorwurf des Aufsichtsratschefs, er würde den nächsten Alleingang planen, diesmal mit Thomas Hitzlsperger: „Der Vorwurf, ich würde Namen in die Öffentlichkeit bringen, entbehrt nicht gerade einer gewissen Ironie. Bekannterweise wurde auch Herr Hitzlsperger mal wieder zuerst bei einem investorennahen Blog diskutiert.“ (ulk)