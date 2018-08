Lacazette zurück zu 1860 - darum wäre der Deal absolut sinnvoll

Kurz vor dem Ende der Transferperiode scheint der TSV 1860 noch einmal zuschlagen zu wollen - scheinbar aus der Not heraus. Romuald Lacazette wäre allerdings eine kluge Verpflichtung.

München - Diese Nachricht sorgt bei den Fans des TSV 1860 seit Mittwochabend für Diskussionen: Wie die tz exklusiv erfuhr, soll Romuald Lacazette vor einer Rückkehr an die Grünwalder Straße stehen. Der 24-Jährige war nach dem Abstieg 2015 ablösefrei nach Darmstadt gewechselt, kam dort aber seither nur zur Pflichtspiel-Einsätzen. Im Raum steht eine Leihe für eine Saison. Lacazette und 1860 - würde ein weiß-blaues Comeback Sinn ergeben?

Fakt ist: Der Cousin von Arsenal-Star Alexandre Lacazette hatte bei den Löwen in seinen zwei Spielzeiten ein wenig das Pech am Schuh, fiel wegen langwieriger Verletzungen (Syndesmosebandriss, Mittelfußbruch) wochenlang aus. Vor allem aber gegen Ende der Saison 2015/16 sowie ab dem zweiten Drittel der Spielzeit 2016/17 gehörte Lacazette aber zum Stammpersonal, zählte zu den Lichtblicken in der Abstiegsmannschaft. Insgesamt trug er 36 Mal das Löwen-Trikot, erzielte ein Tor und bereitete vier weitere vor.

Lacazette im Frühling 2016: „Hier wird was aufgebaut, das gefällt mir“

Lacazette hatte in einem tz-Interview am Ende der Abstiegspielzeit betont, wie wohl er sich bei 1860 fühle. Er meinte auch: „Hier wird was aufgebaut, das gefällt mir.“ Damals wurde zwar eher etwas zerstört, aktuell aber wird in Giesing allerdings wirklich etwas neu geschaffen.

Eigentlich wollte 1860 in der am Freitag endenden Transferperiode keine neuen Spieler mehr verpflichten, vielmehr sollten noch Akteure abgegeben werden. Doch durch den Ausfall von Daniel Wein, der sich nach übereinstimmenden Medienberichten im Geheimtraining am Mittwoch verletzte und der auf der Sechs neben Quirin Moll absoluter Stammspieler ist, steht mit Aaron Berzel nur noch ein Akteur im Kader, der diese Rolle problemlos ausfüllen kann. Eine Leihe von Romuald Lacazette wäre daher eine logische Lösungsoption - auch, weil Trainer Daniel Bierofka viel von dem Franzosen hält und dieser bei seinen Einsätzen für Sechzig das Vertrauen meist zurückzahlen konnte.

Der Vertrag von Lacazette beim SV Darmstadt 98 läuft noch bis 2020, aber angesichts des am morgigen Freitag schließenden Transferfensters und da man bei den Hessen nicht mehr mit dem Spieler plant, dürfte der geplante Deal in beidseitigem Interesse sein.

fw