Rosenheim-Trainer über das Spiel und die blauen Vorlieben seiner Jungs

Der TSV 1860 Rosenheim ist mit vier Punkten aus drei Spielen gut in die Saison gekommen. Das Ziel? Der Klassenerhalt. Wir haben mit Rosenheims jungem Trainer Tobias Strobl (29) gesprochen.

Tobias, haben Sie sich das Löwenspiel in Buchbach genau angeschaut?

Tobias Strobl: Ja. Aber heute kommt etwas ganz anderes auf uns zu. Die äußeren Umstände werden bei Weitem nicht so sein, wie sie in Buchbach waren. Der Platz wird besser sein, nicht so tief und durchgewässert. Es wird für die Löwen leichter sein, Fußball zu spielen.

Liegt Ihnen das? Was ist der Spielstil von Rosenheim?

Strobl: Wir wollen beim Fußballspiel schon aktiv dabei sein. Ich halte nicht so viel davon, sich hinten zu verbarrikadieren und nur auf die Fehler des Gegners zu achten, um dann zuzustechen. Das ist eigentlich nicht unser Fußballstil. Du musst aber schon realistisch sein, inwieweit du deinen eigenen Stil im Grünwalder durchdrücken kannst.

Für viele Ihrer Jungs ist das sicher das Spiel des Lebens…

Strobl: Für alle! Vor so einer Kulisse hat noch keiner gespielt – jeder hat darauf hingefiebert. Ich bin froh, dass wir es am Anfang der Saison haben, dass es auch schnell wieder vorbei ist, weil es im Hintergrund herumspukt. Wenn du die Spieler fragst, wann zum Beispiel das Spiel in Ingolstadt ist, weiß das keiner. Wenn du sie aber gefragt hast, wann wir im Grünwalder spielen, konnte jeder den 29. Juli nennen. Ich denke, dass es für den ein oder anderen wegen der Vorfreude eine kürzere Nacht vor dem Spiel wird.

Wie geht man als Trainer an die Mannschaft ran?

Strobl: Der Druck liegt bei Sechzig. Von uns erwartet keiner was, wir kommen als kleiner Verein da hin. Ob wir gewinnen oder verlieren – da machen wir uns intern wahrscheinlich den meisten Druck. Wir dürfen nicht durchdrehen und plötzlich anfangen, besondere Sachen zu machen.

Wer ist Ihr Aufstiegsfavorit?

Strobl: Die Löwen natürlich. Sie sind letztes Jahr Zweiter geworden und haben Qualität dazubekommen. Wenn sie jemand ärgern könnte, dann Schweinfurt. Umso länger die Saison geht, umso stabiler werden die Löwen sein. Wir sind froh, dass wir jetzt gegen sie spielen. Nach ein paar Heimspielen werden sie sich auch an die Kulisse gewöhnen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon der Fall ist. Das könnte ein kleiner Vorteil sein. Vielleicht rede ich aber nach dem Spiel anders (lacht).

Haben Sie in der Mannschaft viele Löwen-Fans?

Strobl: Der glühendste Löwen-Fan, der beim Abstieg auch Tränen in den Augen hatte, ist unser Torwart, der Dominik Süßmaier. Mehr blau geht nicht! Der andere, der bei jedem Heimspiel im Stadion war, ist der Max ­Mayerl. Beide werden auflaufen.

Würden die beiden bei einem Tor jubeln?

Strobl (lacht): Ich hoffe, dass sie beim richtigen Tor jubeln! Das kann ich aber erst morgen um 16 Uhr sagen. Ich denke aber, dass sie morgen das einzige Mal in ihrem Leben bei einem Tor für den Gegner der Löwen jubeln würden!

Bei uns gibt es die Partie natürlich im Live-Ticker.