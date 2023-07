TSV 1860 München: Rote Gene für die Blauen

Von: Uli Kellner

Ab sofort im blauen Trikot: Stolz präsentiert 1860-Coach Jacobacci Neuzugang Nummer elf – Niklas Tarnat (25). © TSV 1860

„Löwen-Jagd mitten in Deutschland“, titelte eine große Zeitung am Freitag. Die vermeintliche entlaufene Raubkatze in Berlin (die in Wahrheit offenbar ein Wildschwein war, d. Red.) war ein willkommenes Thema fürs berühmte Sommerloch.

München – Ähnlich spannend, zumindest regional, ist die Löwen-Jagd mitten in Giesing. Motto: Rette sich, wer kann, denn gefühlt kann es gerade jeden treffen, dass er ein 1860-Profi wird. Er muss nur vertragslos sein, auf der richtigen Position spielen – und Lust haben, am Neuaufbau von Maurizio Jacobaccis Drittligakader mitzuwirken.

Der Beutezug verläuft bislang äußerst erfolgreich. Das jüngste „Opfer“: Niklas Tarnat (25), Sohn des früheren Bayern-Profis Michael Tarnat (53). Tarnat jr. ist der elfte Neuzugang in diesem Giesinger Transfersommer; er soll die Lücke schließen, die speziell an den ersten beiden Spieltagen im Defensivzentrum der Löwen klafft: Chef-Sechser Tim Rieder ist mit dem Aufbau seines operierten Knies beschäftigt.

Der Sechser hat seine fußballerische Grundausbildung beim FC Bayern genossen (U 11 bis U 23). © imago

Und für Neuzugang Marlon Frey steht die Ampel bis Ende August auf Rot, nachdem er sich – noch im Einsatz für Duisburg – einen Platzverweis eingehandelt hatte. Auch hinter Michael Glück, einem von zwei jungen Sechser-Lösungen (neben Tim Kloss), steht ein Fragezeichen: Kahnbeinbruch – der flexible Innenverteidiger muss die nächsten sechs Wochen mit einer Handgelenks-Orthese spielen.

Bereits sein Papa Michael stand beim Stadtrivalen unter Vertrag. © imago

Tarnat kam den Löwen da gerade recht. Ein ablösefreier Sechser, der seit seinem Abschied von Rot-Weiss Essen zum 30. Juni auf Vereinssuche ist. Und was Jacobacci besonders freuen dürfte: Er hat richtig Bock auf 1860. „Ich war wahnsinnig glücklich, als der Anruf kam“, wird Tarnat jr. im Begleittext zum Transfer zitiert: „Bei so einem Traditionsverein spielen zu dürfen, ist kaum in Worte zu fassen.“

In ihrer Pressemitteilung – tapfer, tapfer – verschweigen die Löwen nicht, dass Niklas Tarnat von der U 11 bis zur U 23 für den Stadtrivalen gespielt hat. Rote Gene hat er also, doch vor und nach seiner Bayern-Zeit stand der Solinger bei Hannover 96 unter Vertrag. Brav sagt er: „Ich freue mich sehr, wieder in München zu sein und für die Löwen auflaufen zu dürfen.“

In der zurückliegenden Saison lief Tarnat jr. im Dress von Rot-Weiss Essen auf und stand auch beim 2:2 am 36. Spieltag auf dem Platz. © IMAGO/Markus Endberg