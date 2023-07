„Schlafe ich nur eine Stunde“: Jacobacci über seinen 24/7-Job bei 1860

Von: Uli Kellner

Engagiert bei der Sache: Maurizio Jacobacci lebt auf dem Trainingsplatz Leidenschaft vor. © Sampics / Stefan Matzke

Jetzt fehlt nur noch der Königstransfer – der Neuner, der den Löwen pro Saison 15 bis 20 Tore garantiert. Maurizio Jacobacci scoutet seit Wochen Kandidaten, schaut sich bis spätabends Videos an, holt sich Tipps, aber auch Absagen, von denen er sich allerdings nicht entmutigen lässt.

München – Das letzte Puzzleteil auf dem Weg zu einer Mannschaft, die seinen Vorstellungen entspricht – Jacobacci will es finden. Er hat sich verbissen in seine Aufgabe beim Giesinger Traditionsclub, die er als 24/7-Mission begreift. „Ich bin fast in Vollzeit für 1860 engagiert“, berichtete der Italiener in einer Presserunde: „Die Zeit, die ich investiere, ist mir aber egal. Wenn es sinnvoll ist für den Verein, dann schlafe ich auch nur eine Stunde.“ Doch nicht nur über sein Arbeitspensum plauderte der 60-Jährige. Jacobacci sprach auch über . . .

. . . die knifflige Suche nach einem Neuner: „Wir sind dran, wir sind schon mehrere Male dran gewesen. Aktuell haben wir wieder einen im Visier, der unserem Anforderungsprofil entsprechen könnte. Es wird sich in den nächsten Tagen entscheiden, ob es machbar ist oder nicht. Die Frage ist auch: In welchem physischen Zustand kommt er? Wie viel braucht es, damit er wieder auf dem Niveau ist, wo wir ihn einsetzen können? Vielleicht ist er die ersten zwei Spiele noch nicht bereit. Man muss ihm diese Zeit geben und nicht sagen: Jetzt haben wir den Neuner geholt und jetzt spielst du! Nein, er könnte sich verletzen, und wir haben ja noch den Lakenmacher, den Sulejmani, vielleicht auch den Bonga für ganz vorne.“

. . . Notlösungen im Angriff: „Ich habe schon Lösungen im Kopf, und wer weiß: Vielleicht spiele ich auch ohne Stürmer! Man muss dem (neuen) Spieler die Möglichkeit geben zu performen, das heißt: Er muss fit sein, um Leistungen abzurufen. Das Publikum wird ihn an dem messen, was es sieht. Da tut man ihm absolut keinen Gefallen, wenn er nicht fit ist.“

. . . Kritik am Transfersommer ohne hauptamtlichen Sportchef: „Wir sind ein Trio mit Marc Pfeifer (dem Finanzchef/Red.) und mit dem Chefscout Jürgen Jung, der auch die ganze Zeit Spieler scoutet und das Gespräch sucht. Jeder hat seinen Part, und es funktioniert. Wir harmonieren gut, und dann hört man: Wir sind Marionetten! Jemand, der mich kennt, der weiß: Würde das zutreffen, dann wäre bin ich nicht mehr hier. Was wir in den letzten zwei Monaten geleistet haben, ist enorm. Die Spieler kommen nicht irgendwie zu uns, es hat alles eine Struktur. Das Finanzielle hat eine Rolle gespielt, aber wir haben uns auch mit den Spielern befasst. Man sollte unsere Arbeit für 1860 respektieren.“

. . . sein Ideal beim Neuaufbau der neuen Mannschaft: „Mein Ziel ist es, ein Team zu präsentieren, das meinen Ansprüchen genügt, das Charakter hat, sich nicht unterkriegen lässt, Winner-Mentalität zeigt. Ich gebe nichts auf Namen, mich interessiert nur, wie sich der Spieler auf dem Platz präsentiert.“

. . . den Spirit im neu zusammengestellten Team: „Sicher ist man sich nie. Ich kann nur sagen, dass das Team untereinander gut funktioniert, dass eine positive Atmosphäre herrscht, die Spieler sich schon jetzt gut verstehen.“

