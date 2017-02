Das sind die Rückenummern der neuen Löwen-Spieler

München - Achtung, Fans! Die Neuzugänge des TSV 1860 haben ihre Rückennummern erhalten. Ihre Trikots sind auch schon im Fanshop zu erwerben. Die neuen Trikot-Nummern im Überblick.

Fünf neue Spieler konnte der TSV 1860 in der Winter-Transferperiode an die Grünwalder Straße holen, drei Akteure verließen den Verein. Der Kader der Sechziger umfasst jetzt satte 34 Spieler - und das bedeutet auch, dass die Rückkennummern immer höher werden.

+ Das bestverkaufte Trikot der Löwen in dieser Saison ist das von Stefan Aigner. © Oliver Bodmer

Die prestigeträchtigste neu vergebene Rückennummer ist die 9. Die trug zuletzt Stefan Mugosa, der nun an den Karlsruher SC ausgeliehen wurde. Künftig wird Christian Gytkjer die Stürmer-Nummer 9 auf dem Rücken tragen. Die weiteren Neuzugänge erhalten dagegen äußerst hohe Rückennummern, was auch am großen Kader der Sechziger liegt, in denen ein Großteil der traditionellen Nummern bereits vergeben sind.